Sucuri grávida é atropelada e 40 filhotes ficam espalhados em rodovia; veja

Do UOL, em São Paulo

Uma sucuri-verde grávida ejetou cerca de 40 filhotes de sua barriga após ser atropelada na rodovia MT-338, em Portos dos Gaúchos, nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

O agrônomo Adriano Prospero viajava quando se deparou com a cena (veja vídeo abaixo). Ele passava de carro por um trecho entre as cidades Porto dos Gaúchos e Itanhangá por volta das 6h enquanto ia em direção à Cuiabá.

O homem pensou que a sucuri-verde estivesse viva. Em relato ao UOL, ele afirmou que reduziu a velocidade e decidiu descer do carro para verificar, mas percebeu que o animal e seus filhotes já estavam mortos.

Adriano gravou um vídeo da situação inusitada para enviar a um amigo. ''Olha isso aqui, Eder, olha o tamanho dessa cobra, olha que desastre, ela estava prenha. Galera, já viu uma coisa dessa? São lindas, já nascem prontas'', dizia na gravação, que impressionou as redes sociais.

O agrônomo acredita que um caminhão tenha atropelado a cobra na noite anterior. ''Os filhotes também já estavam mortos, deve ter acontecido a noite. Deve ter sido um caminhão que passou, pressionou e eles saíram do abdômen dela. Foi terrível a cena, uma perda para a natureza'', contou.

Sucuri pode parir mais de 70 filhotes por ninhada

A sucuri-verde é uma das maiores serpentes do mundo. Ela pode atingir até sete metros de comprimento e pesar mais de 130 kg, segundo informações do Instituto Butantan. Apesar do tamanho, não é venenosa.

A cada ninhada, podem nascer mais de 70 filhotes. Eles se desenvolvem em ovos dentro do corpo da mãe, e nascem já formados e independentes, após um período de gestação que dura de 6 a 7 meses.

O UOL entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso para comentar o caso. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.