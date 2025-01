Quem é Sidônio Palmeira, novo ministro da Secom de Lula

O publicitário Sidônio Palmeira, novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) do governo Lula (PT), tem longo histórico de campanha política e comandou a vitória eleitoral em 2022.

O que aconteceu

Sidônio substitui Paulo Pimenta na pasta. O gaúcho foi trocado após sucessivas reclamações do presidente envolvendo a comunicação. A principal crítica de Lula é que os feitos do governo não chegam à população.

Sidônio deverá dar um rosto mais publicitário à comunicação. Com carta branca para influenciar inclusive em outros ministérios, é esperado que ele atue da mesma maneira com que vem colaborando com o governo: buscando melhorar a imagem da gestão frente à opinião pública, de olho em 2026.

Responsável pela campanha, ele nunca se afastou do governo. Sua agência já prestou serviços para o PT e ele funcionou em diversos momentos como consultor de Lula e de ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), para pronunciamentos e anúncios.

Quem é Sidônio Palmeira

Formado em engenharia, o baiano está ligado a movimentos sociais de esquerda desde os anos 1980. Participou da primeira campanha eleitoral em 1992, com a deputada Lídice da Mata (PSB-BA), candidata vitoriosa à Prefeitura de Salvador pelo PSDB, derrotando o carlismo.

Ao PT, está ligado desde 2006, quando ajudou a inaugurar o ciclo de vitórias do partido na Bahia. Ele fez a eleição e reeleição do ex-governador Jaques Wagner, hoje senador, em 2006 e 2010, e de seu sucessor, o hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa, em 2014 e 2018.

Em 2022, com indicação de Wagner e Rui, foi o escolhido por Lula para a campanha de retorno ao Planalto. Sidônio e equipe focaram nos programas do horário eleitoral gratuito e nas incursões para televisão, rádio e internet. Ele também ajudou a preparar o então candidato para os debates.

Embora convidado, decidiu não seguir oficialmente no governo, mas nunca ficou muito longe de Brasília. Sidônio ajudou a preparar discursos e posicionamentos do presidente durante esses dois anos e sua agência ajudou a preparar grandes eventos do PT, como o aniversário do partido, em Brasília, em 2023.

Em agosto, lançou um livro com as peças da campanha em Brasília, com a presença de Lula e da cúpula do governo. O presidente discursou de improviso, agradeceu a Sidônio pelo sucesso em 2022 e disse que foi a eleição "mais bem trabalhada" das seis presidenciais de que ele participou.

Já cotado para a Secom, ajudou também nos ministérios. Foi ele o responsável pela produção do discurso de Haddad que anunciou a isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000 junto ao anúncio do corte de gastos. Ele também estava presente no vídeo do final do ano passado em que Lula fala ao lado de Gabriel Galípolo, às vésperas de ele assumir o Banco Central.