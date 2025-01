Minério de ferro atinge mínima de 7 semanas após alta de estoques e decepção com estímulos

Por Gabrielle Ng e Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro atingiram mínimas de sete semanas nesta terça-feira, pressionados pelo aumento dos estoques do ingrediente de fabricação de aço e pela decepção com a falta de mais estímulos monetários na China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,38%, a 750 iuanes (102,38 dólares) a tonelada. No início da sessão, o contrato chegou a cair para o nível mais fraco desde 19 de novembro, a 745,5 iuanes.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subia 0,06%, a 96,65 dólares a tonelada. No início do dia, atingiu seu nível mais baixo desde 18 de novembro.

"Os mercados de minério de ferro foram atingidos por... um aumento, semana após semana, nas chegadas de cargas na China, o que provavelmente ampliará os estoques portuários já crescentes", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities.

Um excedente prolongado de oferta no mercado local manterá os preços do minério de ferro importado pela China sob pressão este ano, disse a consultoria chinesa Mysteel em nota.

As mineradoras globais de minério continuarão a aumentar a produção, enquanto a demanda pela matéria-prima entre as usinas chinesas provavelmente diminuirá ainda mais, disse a Mysteel.

Enquanto isso, traders otimistas que estavam precificando um corte na taxa de juros no final do ano na China agora perceberam que o banco central pode não agir sobre as taxas até março, disse Widnell.

O Banco Popular da China disse na sexta-feira que fortaleceria os ajustes da política monetária e reduziria os índices de reservas obrigatórias e as taxas de juros dos bancos em "um momento apropriado".

(Reportagem de Gabrielle Ng e Michele Pek)