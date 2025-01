Meta elimina checagem de fatos externa e adota modelo do X - Para evitar "vieses", dona do Facebook e Instagram terá notas da comunidade como as do X, em vez de checagem de fatos terceirizada. Justificativas de Zuckerberg e aliados coincidem com críticas de Trump e Musk à Meta.A empresa Meta vai encerrar seu programa de checagem de fatos terceirizado nos Estados Unidos. Em seu lugar, adotará notas da comunidade de autoria dos próprios usuários, semelhantes às da plataforma X, anunciou seu diretor executivo, Mark Zuckerberg, nesta terça-feira (07/01).

Segundo o proprietário das redes sociais Facebook e Instagram, "os checadores de fato simplesmente têm sido politicamente parciais demais, destruindo mais confiança do que criaram".

O anúncio da Meta repete muitas das reclamações de políticos republicanos e do dono do X, Elon Musk, que equiparam os programas de checagem de fatos a uma forma de censura.

O próprio Zuckerberg concedeu que as mudanças são, em parte, determinadas por eventos políticos, inclusive a vitória de Donald Trump nas presidenciais americanas: "As eleições recentes também parecem um ponto de inflexão cultural, no sentido de voltar a priorizar o discurso."

As plataformas da Meta, sobretudo Facebook e Instagram, vão "simplificar" suas políticas para conteúdos, prosseguiu o magnata de 40 anos num vídeo online, e "se livrar de um monte de restrições sobre tópicos como imigração e gênero, que estão simplesmente fora de contato com o discurso mainstream".

Assim, a gigante da mídia social passaria a permitir "mais fala", a fim de enfocar conteúdos ilegais ou "violações de alta gravidade", como terrorismo, exploração sexual infantil e narcotráfico.

Ao anunciar a mudança, Zuckerberg também afirmou que "países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa". Ele não mencionou a quais países se referia, mas é um argumento semelhante ao adotado por Musk em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, que chegou a derrubar o X no Brasil no final de outubro após a empresa não obedecer a ordens judiciais, bloqueio que durou cerca de 40 dias

As agências de notícias Agence France-Presse (AFP) e Associated Press (AP) estão entre os veículos de imprensa que têm atuado na checagem de fatos para a Meta.

A diretora da Rede Internacional de Checagem de Fatos (IFCN, na sigla em inglês), Angie Drobnic Holan, afirmou que a decisão da Meta irá "prejudicar usuários de redes sociais que estão à procura de informações precisas e confiáveis para tomar decisões sobre suas vidas cotidianas". "O jornalismo de checagem de fatos nunca censurou ou removeu publicações, ele adicionou informações e contexto a afirmações controversas e desmascarou conteúdo falso e teorias da conspiração."

Ela disse ainda considerar "lamentável" que a decisão da Meta tenha sido tomada "na esteira da extrema pressão política de um novo governo e de seus apoiadores". "Os checadores de fatos não foram tendenciosos em seu trabalho - essa linha de ataque vem dos que acham que devem ter a possibilidade de exagerar e mentir sem refutação ou contraditório."

Meta se alinha com Trump 2.0

Trump tem criticado duramente a Meta e Zuckerberg, acusando-os de apoiar políticas liberais de tendência anticonservadora. Após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ao fim de seu primeiro mandato, o magnata nova-iorquino foi expulso do Facebook, mas foi readmitido no começo de 2023.

Numa aparente tentativa de remediar a relação entre a sua empresa e o presidente eleito, em novembro de 2024 Zuckerberg jantou com Trump na propriedade deste em Mar-a-Lago, Flórida. Outro gesto conciliatório seria a recente nomeação de Dana White, presidente de uma organização de artes marciais e trumpista ferrenho, para o conselho da Meta.

Mais relevante ainda foi a contratação do republicano linha-dura Joel Kaplan como diretor de Assuntos Globais, substituindo o ex-vice-ministro britânico Nick Clegg. "Conteúdo inofensivo demais é censurado, gente demais se vê injustamente trancada na 'prisão do Facebook'", afirmou recentemente o lobista e advogado. O esquema anterior, de criar sistemas complexos para gerir os conteúdos, teria "ido longe demais", resultando em "erros demais".

Kaplan defendeu a nova estratégia, de eliminar especialistas externos: "Nós vimos essa abordagem na X, onde eles dão poder à comunidade para decidir até que ponto as postagens são potencialmente enganosas e precisam de mais contexto."

Como parte da reestruturação, a Meta realocará suas equipes de confiança e segurança, do estado da Califórnia, onde as posições liberais predominam, para o Texas, mais conservador. "Isso vai ajudar a criar confiança para fazer esse trabalho em lugares onde há menos preocupação com o viés das nossas equipes", afirmou Zuckerberg.

O quase independente Conselho Supervisor da Meta, criado para arbitrar sobre decisões de conteúdo controversas, disse saudar as medidas, estando ansioso para colaborar com a empresa "para entender as mudanças mais detalhadamente, assegurando que o a nova abordagem seja tão eficaz e favorável ao discurso quanto possível".

av/bl (AFP,AP)