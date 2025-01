Desespero, prédios desabados e destroços: as imagens de terremoto no Tibete

Do UOL, em São Paulo

Fotos e vídeos do tremor de 6,9 graus de magnitude que atingiu a região autônoma do Tibete mostram o desespero de moradores e o rastro de destruição que deixou ao menos 126 mortos nesta terça-feira (7).

O que aconteceu

Epicentro do terremoto foi a 10 km da superfície, em profundidade considerada baixa. Ele aconteceu na área rural de Dingri às 9h05 no horário local (22h05 no horário de Brasília).

Bombeiros tentam resgatar vítimas soterradas após terremoto na cidade de Shigatse, no Tibete Imagem: Tibet Fire and Rescue/Handout via REUTERS

Desespero durante o tremor foi gravado por câmeras de segurança. Um vídeo divulgado pela estatal chinesa CCTV mostra o momento em que clientes e funcionários de um mercado correm enquanto produtos caem de gôndolas. Em outra imagem, é possível ver a dimensão do terremoto do lado de fora de uma casa.

Mais de mil residências foram destruídas e há pessoas sob os escombros. Equipes de resgate se dirigem a locais mais remotos e o número de mortos e feridos pode crescer.

Histórico de tremores

Himalaia fica em área de intensa atividade sísmica. Ele está localizado na linha de contato entre as placas tectônicas indiana e eurasiática.

A cidade de Shigatse foi uma das atingidas pelo tremor Imagem: Handout / AFP

Quase nove mil pessoas morreram na região em 2015. Na época, um tremor de magnitude 7,8 também deixou 22 mil feridos e destruiu mais de 500 mil residências.

Pedras caíram de regiões montanhosas em rodovias após tremor de terra no Tibete Imagem: UGC / AFP

Em dezembro de 2023, 148 pessoas morreram após um tremor de magnitude 6,2. Ele aconteceu na província de Gansu, no noroeste da China.

Uma das maiores tragédias envolvendo terremotos na China aconteceu em 2008. Na ocasião, um terremoto de magnitude 7,9 matou 87 mil pessoas na província de Sichuan, no sudoeste do país.

Bombeiros de Shigatse trabalham no resgate de vítimas de soterramento após terremoto no Tibete Imagem: Tibet Fire and Rescue/Handout via Reuters

Casas ficaram destruídas na cidade de Shigatse após terremoto Imagem: Tibet Fire and Rescue/Handout via REUTERS

Casas ficaram destruídas após tremor na região do Tibet Imagem: via REUTERS

Mais de mil casas foram danificadas após terremoto de 6,9 graus no Tibet, informaram autoridades locais Imagem: Photo by AFP