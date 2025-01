Guarda civil mata secretário a tiros dentro da Prefeitura de Osasco-SP

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O guarda-civil municipal da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, Henrique Marival de Sousa matou a tiros o secretário-adjunto de segurança pública da cidade, Adilson Custódio Moreira, de 53 anos. Funcionários da prefeitura contaram que o caso ocorreu após uma reunião de rotina da equipe de segurança. Ao fim do encontro, o secretário teria convidado os interessados a conversar pessoalmente com ele. Henrique Marival teria sido o último a entrar na sala e depois que a porta foi trancada foram ouvidos tiros. Segundo informações da Polícia Civil, o atirador era guarda-civil da 1ª classe desde 2015 e tinha desavenças com a vítima. A assessoria do secretário informou que a reunião era para definir quem continuaria trabalhando na prefeitura neste mandato e Henrique ficou fora da lista. Depois dos disparos, o agente ficou fechado na sala por mais de duas horas e acabou se entregando. Saiba mais.

Governo reduz verba para desastres em meio à crise climática. Após um ano marcado pelas enchentes históricas no Rio Grande do Sul, queimadas recordes no pantanal e seca na amazônia, o governo federal reduziu o orçamento usado para gerenciar e reduzir riscos de desastres ambientais. A verba reservada para bancar o programa em 2025 prevê o repasse de R$ 1,7 bilhão, R$ 200 milhões a menos que em 2024. O Congresso Nacional também reduziu os repasses para a questão ambiental e as emendas parlamentares apresentadas ao projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 voltadas aos desastres climáticos caíram de R$ 69,9 milhões no ano anterior para apenas R$ 39,1 milhões. A preocupação de especialistas é que, com a redução, o governo tenha verba apenas para reagir a situações extremas e não para ações de prevenção. Os números estão previstos no projeto de execução orçamentária de 2025, que deverá ser votado pelo Congresso após o recesso parlamentar.

Forte terremoto deixa ao menos 50 mortos no Tibete. O tremor causou o colapso de "numerosos edifícios", segundo agências de notícias locais, e foi sentido na Índia e Nepal. Vídeos publicados pela emissora estatal chinesa CCTV mostram casas destruídas com paredes desabadas e escombros nas ruas. Ao menos 53 pessoas morreram e outras 62 ficaram feridas. Este condado na região do Tibete tem uma população de cerca de 62 mil pessoas e está localizado na encosta chinesa do Monte Everest. Embora os tremores sejam comuns nesta região, o ocorrido hoje é o mais intenso registrado em um raio de 200 km nos últimos cinco anos, segundo o centro sísmico chinês. Saiba mais.

Praias de SP enfrentam surto de virose e 38 estão impróprias para banho. A qualidade das praias do litoral de São Paulo piorou e uma, em cada cinco, estavam impróprias para banho neste final de semana. Mapeamento feito pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo detectou 38 locais inadequados na Baixada Santista e no litoral norte. Segundo a Cetesb, as chuvas que atingiram a região e a lotação das cidades por causa das férias colaboraram para a piora da condição das águas. A situação coincide com uma onda de virose que tem lotado unidades de saúde de Santos, Praia Grande e São Sebastião, principalmente. As três cidades são as que apresentam mais pontos ruins para a balneabilidade nesta semana. Segundo especialistas, os municípios não têm estrutura para atender tanta gente nesses períodos e os sistemas de coleta e tratamento de água são insuficientes. Veja a lista das praias impróprias.

Congresso dos EUA confirma vitória de Donald Trump. Congressistas se reuniram ontem para confirmar a eleição de Trump e dar aval para a sua posse, quatro anos depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio por não aceitarem o resultado das eleições que conduziram Joe Biden à presidência. Coube à vice-presidente Kamala Harris, que foi adversária de Trump no pleito, anunciar o triunfo do adversário. Por ser vice, a democrata acumula o cargo de presidente do Senado e comandou a sessão conjunta de Câmara e Senado para contagem e certificação das cédulas eleitorais. Sob uma forte nevasca que paralisou Washington, a sessão ocorreu sem incidentes e sem protestos. A posse do republicano será no próximo dia 20.

Balança comercial tem superávit de US$ 74 bilhões em 2024. O valor divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é 24,6% menor do que o saldo registrado em 2023, mas é o segundo maior da série histórica. As exportações totalizaram US$ 337 bilhões, um recuo 0,8% ante 2023. Já as importações cresceram 9% ante o ano anterior. Combustíveis a base de petróleo foram os mais importados pelo Brasil no ano passado, representando 5,8% do total. Adubos ou fertilizantes químicos tiveram 5,2% de participação nas importações. A agropecuária foi o setor com pior resultado, com queda de 11% no valor das exportações, apesar da alta de 0,7% do volume movimentado. Veja os números.