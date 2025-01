Bolo envenenado: foto mostra suspeita sorrindo ao lado de sogra em 2021

Do UOL, em São Paulo

Uma foto publicada em 2021 mostra Deise Moura dos Anjos, suspeita de envenenar o bolo que causou a morte de três pessoas da mesma família em Torres (RS), ao lado da sogra, Zeli dos Anjos, que consumiu o doce e segue hospitalizada.

O que aconteceu

Na imagem, bolo semelhante ao contaminado aparece em primeiro plano. A sobremesa era um doce tradicional preparado por Zeli em confraternizações familiares, segundo relatado por amigos da família à imprensa ao longo da última semana.

Ao fundo, na foto original, estão Deise e Zeli entre outros familiares, incluindo os esposos de ambas e uma criança. A foto foi compartilhada por Zeli no Facebook há quatro anos.

Família tinha convivência harmoniosa, mas com "divergências" causadas por Deise, segundo a Polícia Civil gaúcha. As discordâncias teriam ocorrido há cerca de 20 anos e eram "muito pequenas", segundo o delegado Vinicius Muniz Veloso, responsável pelo caso, com base em relatos de familiares ouvidos nas investigações.

Esta é uma investigação difícil pelo fato de a família ter, segundo os depoimentos coletados, uma convivência muito harmoniosa, (...) mas com divergências causadas basicamente por uma única pessoa. (...) Essa pessoa foi investigada e, através de diligências policiais nós conseguimos verificar que ela tenha cometido esse triplo homicídio

Delegado Marcos Vinicius Muniz Veloso, em coletiva de imprensa na última segunda (6)

Polícia Civil não divulgou identidade de Deise, mas nome foi confirmado pela defesa da suspeita. Em nota, os advogados Manuela Almeida, Vinícius Boniatti e Gabriela Souza divulgaram que prestaram "atendimento em parlatório" à familiar investigada e que não tiveram "acesso integral à investigação em andamento, razão pela qual [a defesa] se manifestará em momento oportuno".

Suspeita é que Deise tenha envenenado farinha usada em bolo com arsênio. Grandes concentrações da substância foram encontradas no doce e no sangue das vítimas fatais e dos familiares hospitalizados após o consumo, ainda segundo as investigações.

"Não há chances de que a causa da morte tenha sido por contaminação natural", afirmou chefe de perícia. Segundo Marguet Mittmann, diretora do Instituto-Geral de Perícias, "as provas periciais comprovam que a causa da morte das vítimas foi envenenamento por arsênio" e que a fonte de contaminação do bolo foi a farinha encontrada na casa de Zeli.

Antes do envenenamento, Deise teria pesquisado "arsênio e similares" na internet. Segundo um relatório preliminar das investigações, as buscas foram descobertas após extração dos dados do celular da suspeita.