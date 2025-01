É falso que Donald Trump chamou brasileiros de 'lixos latinos'

O presidente eleito dos Estados Unidos não chamou brasileiros e mexicanos de "lixos latinos", como afirma uma publicação que circula nas redes sociais. A postagem é, na verdade, uma montagem.

O que diz o post

A publicação desinformativa circula no Instagram e no Threads. Nela, consta uma imagem de Donald Trump ao lado de sua esposa, Melania, e a seguinte frase atribuída a ele sobreposta à fotografia: "Nos Estados Unidos têm mexicanos, brasileiros e outros lixos latinos demais! Se eleito vou mandar deportar todos!".

Além disso, é colocada sobreposta à imagem a logomarca do jornal 'O Globo'. Acima da fotografia é colocada a frase: "E tem bolsominion fazendo campanha pra ele? rsrs" e na legenda é acrescentada a frase: "deixe sua risada".

Porque é falso

Declaração não consta em nenhum veículo de imprensa nacional ou internacional. O UOL Confere buscou pela suposta fala de Trump no Google tanto em inglês quanto em português (aqui e aqui), e não achou nada que possa ser atribuído ao presidente na época da publicação e nem anteriormente.

Post é uma montagem. A foto de Trump com Melania foi, de fato, postada no Instagram do jornal O Globo em 29 de outubro de 2024 (aqui). Porém, foram feitas alterações na publicação: a frase original foi cortada, a fotografia foi redimensionada e a falsa aspa de Trump foi incluída. É possível perceber que a imagem foi cortada pela extensão da gravata de Trump e pela roupa de Melania (veja abaixo). Na publicação original, a foto era acompanhada dos seguintes dizeres: "Análise: 'Argumento final' de Trump na campanha inclui racismo, misoginia e discurso de ódio".

É possível perceber que fotografia original foi cortada pela extensão da gravata de Trump e pela roupa de Melania (marcações em vermelho). À esquerda, a publicação desinformativa e, à direita, a publicação original. Imagem: Arte/UOL Confere sobre Reprodução/Instagram e Threads

Declaração já foi desmentida por outra agência de checagem. A Reuters publicou em 6 de novembro de 2024 (aqui) que também não havia evidências desta suposta ofensa de Trump a latinos.

Trump já disse que os EUA são uma "lata de lixo" para o mundo ao falar de imigração ilegal. A declaração foi feita no Arizona em 25 de outubro de 2024 (aqui). "E toda vez que falo sobre o que eles fizeram com nosso país, fico com raiva. É a primeira vez que falo em lata de lixo, mas sabe de uma coisa, é uma descrição muito precisa", afirmou.

Trump afirmou que irá fazer a maior deportação em massa da história dos EUA. O presidente, que teve sua eleição referendada quatro anos após a invasão do Capitólio (aqui), disse que pretende levar adiante o plano, anunciado na campanha (aqui).

Viralização. A publicação desinformativa já acumulava nesta terça-feira (7) 1.467 curtidas e 122 comentários.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news