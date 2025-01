Zelenskiy diz que quase 15.000 russos foram mortos na região de Kursk

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que a Rússia sofreu baixas pesadas em cinco meses de combates contra as forças ucranianas na região de Kursk, no sul da Rússia, com quase 15.000 mortos.

"Durante a operação de Kursk, o inimigo já perdeu 38.000 de seus soldados somente nessa direção, sendo que quase 15.000 dessas perdas são irreversíveis", disse Zelenskiy em um discurso noturno por vídeo.

Zelenskiy não ofereceu nenhuma prova dos números que citou sobre as baixas russas.

A Ucrânia lançou uma incursão em massa na região de Kursk em agosto e tomou pedaços do território, embora o Exército russo tenha dito que recuperou grande parte dele.

A Ucrânia disse que lançou uma nova ofensiva na região no último domingo, mas deu poucos detalhes.

Avaliações ucranianas e ocidentais dizem que cerca de 11.000 soldados norte-coreanos estão lutando ao lado das forças russas na região. A Rússia não confirmou nem negou a presença desses homens.

O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta segunda-feira que o avanço ucraniano foi frustrado e que a sua força principal foi destruída perto do assentamento de Berdin, nos arredores de uma estrada que vai para o nordeste em direção à cidade de Kursk.

O ministério disse que as forças russas obtiveram ganhos importantes no leste da Ucrânia, incluindo a captura da cidade de Kurakhove.

Zelenskiy não fez nenhuma menção a Kurakhove em seus comentários.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)