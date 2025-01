Venezuela rompe relações diplomáticas com Paraguai após comentários de Peña sobre eleições

CARACAS (Reuters) - O governo da Venezuela disse em um comunicado nesta segunda-feira que romperá relações diplomáticas com o Paraguai e retirará sua equipe diplomática do país, um dia depois que o presidente paraguaio Santiago Peña expressou apoio à oposição venezuelana.

O rompimento ocorre dias antes da posse do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para um terceiro mandato e após uma eleição contestada em julho, que ele e o líder da oposição Edmundo González dizem ter vencido.

Logo após a decisão da Venezuela, o governo paraguaio exigiu que o embaixador Ricardo Capella e o restante da equipe diplomática em Caracas deixassem o país em 48 horas.

Peña disse no domingo, no X, que conversou com González, a quem descreveu como o "vencedor" da eleição, e que está empenhado em ajudar a restaurar a democracia na Venezuela.

(Reportagem de Mayela Armas e Deisy Buitrago, em Caracas, e Daniela Desantis, em Assunção)