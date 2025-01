Lula e Haddad têm reunião de 1h30 na volta do presidente ao Palácio do Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tiveram uma reunião de uma hora e meia na manhã desta segunda-feira, 6, na volta do chefe do governo ao Palácio do Planalto. O encontro foi das 10 horas (de Brasília) até aproximadamente o horário das 11h30.

Lula estava fora do Planalto desde 9 de dezembro, quando foi internado e transferido para São Paulo às pressas para tratar um sangramento intracraniano.

O presidente passou por duas cirurgias e ficou na capital paulista se recuperando até 19 de dezembro.

Depois, descansou no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto, e teve alguns compromissos de trabalho nas residências oficiais.