Ibovespa retoma 120 mil pontos com correção após alívio sobre tarifas dos EUA

O Ibovespa sobe desde cedo e consegue recuperar o nível dos 120 mil pontos que havia perdido na sexta-feira, 3, quando encerrou a sessão no seu menor valor em pontos desde novembro de 2023. O movimento tem como justificativa um "ajuste de preços" técnico, com mais de 80% da carteira teórica no positivo, em dia de queda dos juros futuros e do dólar. Ações cíclicas e do setor financeiro puxaram os ganhos, mas as blue chips Vale e Petrobras figuraram entre as maiores quedas.

A alta da Bolsa "parece um movimento de repique muito mais por fator de preço do que por algo mais fundamentado", na avaliação do analista de ativos da Monte Bravo, Bruno Benassi.

Na mesma linha, Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos, destaca que o Ibovespa teve uma performance "muito ruim" em 2024 e hoje passa por um "certo ajuste de preços", considerando que o principal assunto de atenção do mercado - a dinâmica fiscal doméstica - não teve novidade nas últimas semanas, pois o Congresso está em recesso até fevereiro.

Parte da recuperação da Bolsa nesta segunda-feira se dá também por uma reportagem do jornal The Washington Post de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve adotar políticas menos agressivas, especialmente na parte das tarifas, em relação ao que foi prometido durante a campanha eleitoral. Trump, contudo, escreveu na rede Truth Social que o Washington Post sabe que a informação está errada: "É apenas mais um exemplo de fake news", alegou.

A reportagem, ainda assim, melhorou o ânimo do mercado, principalmente no câmbio. O Trump é muito vocal em termos de comunicação, mas até o momento, como ele ainda não assumiu a presidência, ainda temos o benefício da dúvida de se ele vai seguir com todas as propostas levantadas durante a campanha", afirma Luives.

Em efeito dominó, a valorização do real contribuiu para que as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) recuassem. Assim, ações mais ligadas ao ciclo econômico, como Azul PN (+14,67%), Yduqs (+10,32%) e Carrefour (+9,98%) lideraram os ganhos do Ibovespa.

Ainda assim, "o que explica boa parte da performance positiva do Ibovespa são os bancos", segundo Benassi, da Monte Bravo, que menciona movimento de recuperação. "A ação preferencial do Itaú subindo 4%, por exemplo, não é algo que você vê sempre".

Já Vale (-1,28%) e Petrobras ON (-0,94%) e PN (-0,47%) cederam, acompanhando suas respectivas commodities. Para a estatal, também pesou a incerteza sobre o preço dos combustíveis, em meio ao aumento da defasagem em relação à paridade internacional.

O Ibovespa encerrou a segunda-feira em alta de 1,26%, aos 120.021,52 pontos, e o giro financeiro foi de R$ 19 bilhões, ainda abaixo da média diária de aproximadamente R$ 23 bilhões.