Fernanda Torres conquista Globo de Ouro de melhor atriz em drama por "Ainda Estou Aqui"

SÃO PAULO (Reuters) - A atriz Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama por sua performance no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

Fernanda Torres interpretou Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, engenheiro e ex-deputado morto pela ditadura militar brasileira.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque já estava feliz", disse a atriz ao subir ao palco e receber o prêmio.

"Esse foi um ano fantástico para atuações femininas, tantas atrizes aqui que eu admiro demais. É claro, quero agradecer a você, Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E é claro, quero dedicar à minha mãe", afirmou, referindo-se à também atriz Fernanda Montenegro, que em 1999 disputou o prêmio na mesma categoria por "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

"Ainda Estou Aqui" concorria a melhor filme em língua não inglesa, mas o thriller musical "Emilia Perez", da França, levou nesta categoria, assim como na de melhor musical ou comédia.

Em seu discurso, Fernanda Torres afirmou que o filme, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens Paiva, e que conta como Eunice Paiva teve de se reinventar após a prisão e desaparecimento de seu marido nas mãos do regime militar, ensina a viver em tempos como os atuais, que ela disse ser de "medo".

"Esta é a prova de que a arte dura na vida até durante momentos difíceis na vida pelos quais a Eunice Paiva passou. E, com tanto problema no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver a tempos como esses", afirmou.

A atriz brasileira desbancou nomes consagrados de Hollywood, como Nicole Kidman, que concorria por sua atuação em "Babygirl"; Angelina Jolie, por "Maria Callas"; Kate Winslet, por "Lee", e Tilda Swinton, por "O Quarto ao Lado". Também concorria na categoria Pamela Anderson, por "The Last Showgirl".

Fernanda Montenegro, que também faz parte do elenco de "Ainda Estou Aqui", publicou em sua conta no Instagram uma foto ao lado da filha apontando para ela após o anúncio da premiação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no X um vídeo de um encontro que teve com Fernando Torres e classificou a atriz como "orgulho do Brasil" e sua conquista como "emocionante".

"O Brutalista" venceu na categoria de melhor drama e o ator Adrien Brody foi escolhido como melhor ator de drama por sua interpretação na história de um sobrevivente do Holocausto que busca o sonho norte-americano.

Demi Moore venceu como melhor atriz de musical e comédia por "A Substância", enquanto Sebastian Stan venceu como melhor ator na mesma categoria por "Um Homem Diferente".