Líder, Liverpool empata em casa com Manchester United

O Liverpool não conseguiu ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês ao empatar em casa com o Manchester United em 2 a 2 neste domingo (5), no principal jogo da 20ª rodada.

Lisandro Martínez (52') abriu o placar para o United no início do segundo tempo, mas os 'Reds' empataram e viraram com gols de Cody Gakpo (59') Mohamed Salah (70' de pênalti). Na reta final, Amad Diallo (80') balançou as redes para decretar o empate.

Com 46 pontos, o Liverpool não aproveitou o tropeço do Arsenal (2º), que no sábado empatou em 1 a 1 com o Brighton. A diferença entre ambas as equipes segue sendo de seis pontos, mas o time de Anfield tem um jogo a menos em relação aos 'Gunners'.

O Liverpool chegava para o jogo deste domingo depois de ter emendado três vitórias seguidas e o United, 14ª na tabela, de uma série de três derrotas.

O retrospecto de ambos foi interrompido com este empate, mas a situação mais dramática é do time de Manchester, que está a 23 pontos da liderança e não vence desde o dia 15 de dezembro, quando surpreendeu e bateu o rival Manchester City por 2 a 1.

No outro jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Inglês, Fulham (9º) e Ipswich Town (18º) também empataram em 2 a 2.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Newcastle 1 - 2

Aston Villa - Leicester 2 - 1

Bournemouth - Everton 1 - 0

Manchester City - West Ham 4 - 1

Crystal Palace - Chelsea 1 - 1

Southampton - Brentford 0 - 5

Brighton - Arsenal 1 - 1

- Domingo:

Fulham - Ipswich Town 2 - 2

Liverpool - Manchester United 2 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Wolverhampton - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 46 19 14 4 1 47 19 28

2. Arsenal 40 20 11 7 2 39 18 21

3. Nottingham 37 19 11 4 4 26 19 7

4. Chelsea 36 20 10 6 4 39 24 15

5. Newcastle 35 20 10 5 5 34 22 12

6. Manchester City 34 20 10 4 6 36 27 9

7. Bournemouth 33 20 9 6 5 30 23 7

8. Aston Villa 32 20 9 5 6 30 32 -2

9. Fulham 30 20 7 9 4 30 27 3

10. Brighton 28 20 6 10 4 30 29 1

11. Brentford 27 20 8 3 9 38 35 3

12. Tottenham 24 20 7 3 10 42 30 12

13. Manchester United 23 20 6 5 9 23 28 -5

14. West Ham 23 20 6 5 9 24 39 -15

15. Crystal Palace 21 20 4 9 7 21 28 -7

16. Everton 17 19 3 8 8 15 25 -10

17. Wolverhampton 16 19 4 4 11 31 42 -11

18. Ipswich Town 16 20 3 7 10 20 35 -15

19. Leicester 14 20 3 5 12 23 44 -21

20. Southampton 6 20 1 3 16 12 44 -32

bur-dr/iga/cb

© Agence France-Presse