Com 2 de Haaland, City goleia West Ham e vence 2ª seguida

O Manchester City venceu seu segundo jogo consecutivo ao golear o West Ham por 4 a 1 neste sábado (4), com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o City segue tentando se recuperar na tabela, depois de vencer o Leicester por 2 a 0 na última rodada, quando o time vinha de uma série de quatro jogos sem vencer no campeonato e um retrospecto negativo de apenas uma vitória nos últimos 13 jogos entre todas as competições.

Além de Haaland, outro protagonista no Etihad Stadium foi o brasileiro Savinho, que reeditaram a dupla de ataque que se destacou contra os 'Foxes' na semana passada.

Savinho participou da jogada que provocou o gol contra de Vladimir Coufal (10') e fez as assistências para os dois gols de Haaland (42' e 55').

Phil Foden fez o quarto dos 'Citizens' (58'), antes de o alemão Niclas Füllkrug marcar o gol de honra do West Ham (71').

Com a vitória, o Manchester City soma seis pontos nas duas últimas rodadas, mais do que nos nove jogos anteriores (uma vitória, dois empates e seis derrotas).

"Estou mais feliz por vencer, mas ainda não estamos no mesmo nível que tínhamos por diferentes motivos. O resultado vai ajudar. Sofremos, mas é uma libertação", declarou após a partida o técnico do City, Pep Guardiola.

Na tabela de classificação, o time continua na sexta colocação (34 pontos), na cola de Newcastle (5º, 35 pontos), que bateu o Tottenham por 2 a 1, e Chelsea (4º, 36 pontos), que não passou de um empate em 1 a 1 no clássico londrino com o Crystal Palace.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Newcastle 1 - 2

Aston Villa - Leicester 2 - 1

Bournemouth - Everton 1 - 0

Manchester City - West Ham 4 - 1

Crystal Palace - Chelsea 1 - 1

Southampton - Brentford 0 - 5

(14h30) Brighton - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Fulham - Ipswich Town

(13h30) Liverpool - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Wolverhampton - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 18 14 3 1 45 17 28

2. Arsenal 39 19 11 6 2 38 17 21

3. Nottingham 37 19 11 4 4 26 19 7

4. Chelsea 36 20 10 6 4 39 24 15

5. Newcastle 35 20 10 5 5 34 22 12

6. Manchester City 34 20 10 4 6 36 27 9

7. Bournemouth 33 20 9 6 5 30 23 7

8. Aston Villa 32 20 9 5 6 30 32 -2

9. Fulham 29 19 7 8 4 28 25 3

10. Brentford 27 20 8 3 9 38 35 3

11. Brighton 27 19 6 9 4 29 28 1

12. Tottenham 24 20 7 3 10 42 30 12

13. West Ham 23 20 6 5 9 24 39 -15

14. Manchester United 22 19 6 4 9 21 26 -5

15. Crystal Palace 21 20 4 9 7 21 28 -7

16. Everton 17 19 3 8 8 15 25 -10

17. Wolverhampton 16 19 4 4 11 31 42 -11

18. Ipswich Town 15 19 3 6 10 18 33 -15

19. Leicester 14 20 3 5 12 23 44 -21

20. Southampton 6 20 1 3 16 12 44 -32

jta-iga/dr/cb

