Tales: Gusttavo Lima candidato a presidente será fundo do poço ao Brasil

Se o cantor sertanejo Gusttavo Lima se candidatar realmente a presidente da República, será o fundo do poço para o Brasil, declarou o colunista Tales Faria na edição desta quinta-feira (2) do UOL News.

Como diria Ronald Golias, a humanidade não está se portando muito bem. Tudo pode acontecer, inclusive o Gusttavo Lima ser candidato, tudo pode acontecer. Agora, será uma pena para o Brasil que a gente tenha que chegar a esse fundo do poço.

Nessa curva da história que a gente está vivendo, nada é impossível. Você teve Pablo Marçal como um fenômeno eleitoral na campanha de São Paulo. Você teve o Bolsonaro eleito presidente da República agora há pouco. Graças a Deus, o mandato dele acabou. Teve o Trump reeleito nos Estados Unidos.

Gusttavo Lima, Pablo Marçal, Bolsonaro e ter que encarar o Donald Trump também no maior país, no país mais forte do mundo até o momento, porque a China está quase ultrapassando.

É um momento muito difícil para a história do Brasil, esses extremistas todos assumindo o controle da política, ameaçando, trazendo violência e ainda os loucos se elegeram.

Tales Faria, colunista do UOL

Kotscho: Se for candidato, Gusttavo Lima terá que ser abençoado por Bolsonaro

Já o colunista Ricardo Kotscho analisou que, se for mesmo candidato a presidência do Brasil, Gusttavo Lima terá que ser abençoado por Jair Bolsonaro.

Ele [Gusttavo Lima] dizia que não tem partido, que não tem grupo, não sei o quê, mas ele é bolsonarista. Se ele for candidato, ele vai ter que ser candidato abençoado pelo Bolsonaro. Não tem outro jeito, como a grande maioria do pessoal da música sertaneja é tudo o bolsonarista, o pessoal do agro e tal.

Mas só faltava isso, né? Quando me falaram do lançamento dessa candidatura de Gusttavo Lima, eu fiquei pensando, já imaginou um debate no segundo turno entre Pablo Marçal e Gusttavo Lima, vocês podem imaginar uma coisa dessa no Brasil de 2026? Aí é para fechar as portas e cuidar de outra coisa e ir para outro país, porque não dá.

Agora, eles têm razão. Por que não? Se o Bolsonaro pudesse ser eleito presidente, se o Luciano Huck, que também é do showbiz, que nem o Gusttavo Lima, toda vez ameaça se lançar candidato a presidente, por que não ele? Qualquer um.

Eu me lembro quando o Silvio Santos se lançou candidato, que também era um grande empresário, artista da televisão. Não deu certo. Ele se juntou com meia dúzia de anões do orçamento, alguma coisa estranha lá, que não conseguiu ser candidato.

Então, isso não é novo no Brasil. Já tivemos o Cacareco, tem o Tiririca, que é deputado já. Não é novo, mas mostra como a política está avacalhada.

Ricardo Kotscho

