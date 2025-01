PRF: cai número de mortes em rodovias durante operação de fim de ano

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2025/2025 nesta quinta-feira (2). Foram registrados mais de mil acidentes de trânsito em todo o Brasil entre os dias 27 de dezembro e 1 de janeiro.

O que aconteceu

De acordo com a PRF, 70 pessoas morreram no trânsito em rodovias do Brasil durante os dias da operação. O número representa uma redução de cerca de 18% em relação ao fim do ano de 2023, quando 86 pessoas morreram no trânsito durante a operação.

Houve redução no número de feridos entre o fim de 2024 e o primeiro dia de 2025. De acordo com a PRF, foram 1.231 vítimas. Em 2023 este número havia sido de 1.554.

No indicativo mais amplo, do número total de acidentes, também houve queda. Entre 2023 e 2024 a PRF havia registrado 1.134 ocorrências. Entre 2024 e 2025 foram 1.023.

A Operação, realizada anualmente entre o período de agitação das rodovias brasileiras, tem por objetivo combater irregularidades no trânsito em rodovias federais. Como principal ação da Operação Ano Novo, agentes têm como foco combater a embriaguez ao volante.

Foram 1.577 ocorrências envolvendo o consumo de álcool em todo o Brasil. Em 212 casos, os condutores haviam consumido bebidas e dirigido, em outros 1.365, houve a recusa do teste do bafômetro.

Drogas também foram apreendidas. Nos seis dias de operação, 116 kg de cocaína foram aprendidos, e mais de quatro mil de maconha.

Por fim, a polícia também deteve 527 pessoas e apreendeu oito armas de fogo.