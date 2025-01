Biden homenageará ex-deputada repubicana Liz Cheney e outros com Medalha Presidencial do Cidadão

(Reuters) - A ex-deputada Liz Cheney, que contrariou seu Partido Republicano como uma forte crítica ao presidente eleito Donald Trump e alguns de seus aliados, será uma das 20 pessoas premiadas nesta quinta-feira pelo presidente norte-americano, Joe Biden, com a Medalha Presidencial do Cidadão, uma das maiores honras civis do país.

A medalha é concedida a cidadãos norte-americanos que "realizaram atos exemplares de serviço ao seu país ou a seus concidadãos", disse a Casa Branca ao anunciar os agraciados.

As medalhas presidenciais, que passam por um processo de aprovação menos rigoroso do que outros prêmios, como Medalhas de Honra ou atos de clemência, representam uma oportunidade para o presidente exibir aqueles que lutaram pelas causas que ele defendeu.

Cheney, que foi deputada republicana no Congresso, atuou como vice-presidente do comitê seleto da Câmara que investigou o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por partidários de Trump. Em outubro, ela pediu aos norte-americanos que rejeitassem a "crueldade depravada" de Trump e se posicionou a favor da candidata democrata à Casa Branca, a vice-presidente Kamala Harris, antes da eleição presidencial.

Biden estaria considerando um perdão preventivo para protegê-la de represálias do próximo governo. Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, disse no mês passado que apoia um pedido para que o FBI investigue Cheney por seu papel ao liderar a investigação do Congresso.

O parlamentar Bennie G. Thompson, democrata do Mississippi que atuou como presidente do comitê seletivo da Câmara em 6 de janeiro, também receberá a Medalha Presidencial do Cidadão.

Outros homenageados incluem a advogada Mary Bonauto, que lutou para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e argumentou perante a Suprema Corte no caso histórico de igualdade de casamento Obergefell v. Hodges, e o advogado e ativista Evan Wolfson, líder do movimento de igualdade de casamento.

Veteranos, ativistas da saúde e ex-legisladores com laços estreitos e de décadas com Biden também estão na lista.

Entre eles estão os ex-senadores Ted Kaufman, democrata de Delaware, e Chris Dodd, democrata de Connecticut, além do bicampeão da NBA e ex-senador Bill Bradley, democrata de Nova York.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)