Paes afirma que passagem de ônibus no Rio vai subir para R$ 4,70

O prefeito reeleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou nesta quarta-feira (1º) que a tarifa dos ônibus municipais será reajustada para R$ 4,70. Atualmente, os cariocas pagam R$ 4,30.

O que aconteceu

Anúncio foi realizado após a posse de Paes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O aumento será publicado no Diário Oficial de quinta-feira (2).

Paes defendeu a "cultura do reajuste anual". O prefeito disse que a cidade passou a subsidiar a tarifa e, portanto, o aumento é necessário para não desequilibrar as contas públicas.