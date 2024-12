Yaris Cross, novo VW e facelift do Onix: 10 carros que chegam em 2025

Se você achou 2024 agitado em termos de lançamentos de carros no Brasil, espere para ver o próximo ano. As novidades devem bater recordes e muitos modelos relevantes vão fazer sua estreia, com destaque, claro, para os SUVs. Veículos inéditos, como Volkswagen Tera, Toyota Yaris Cross e a nova geração do Nissan Kicks farão a sua estreia.

Os esportivos também terão vez, com a versão GTS do Nivus e a volta do tradicional Golf GTi após cinco anos de hiato. No lado premium, os holofotes estarão no primeiro Porsche 911 híbrido da história. Ademais, há picapes, mais SUVs e também carros elétricos. UOL Carros traz agora a lista das novidades que prometem mexer com o mercado. Confira!

1. Volkswagen Tera

Imagem: Divulgação

Talvez o carro mais aguardado de 2025 seja o inédito Volkswagen Tera. O novo SUV da marca vai se posicionar abaixo do Nivus para concorrer com Fiat Pulse e Renault Kardian. O Tera será produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, ao lado do Polo Track.

O caçula da família de utilitários compactos da VW usará motorização 170 TSI. Ou seja, o conhecido três cilindros 1.0 turbo, mas com uma calibração mais mansa: 116 cv e 16,8 kgfm — e não 128 cv e 20,4 kgfm dos 200 TSI. O preço deve ficar na faixa entre R$ 100.000 e R$ 130.000.

O Tera será um dos principais lançamentos do ciclo de investimentos de R$ 16 bilhões que a Volkswagen anunciou no início deste ano e compreende o período de 2025 a 2028. Neste mesmo espaço de tempo a fabricante promete lançar 16 produtos, entre inéditos, novas gerações e também reestilizações.

Vale lembrar que em 2025 a VW também vai vender no Brasil o facelift do Jetta GLI, Nivus GTS e promover o retorno do Golf GTi.

2. Honda WR-V

Imagem: Fotos: Honda | Divulgação

A marca japonesa vai promover o retorno do WR-V ao Brasil. Porém, bem diferente daquela reinterpretação do Fit que era vendida por aqui. Derivado de um projeto asiático e conhecido como Elevate em outros países, o agora SUV será produzido em Itirapina (SP) e ficará entre a linha City e o HR-V.

Bem maior que o WR-V anterior, o novo modelo tem 4,31 metros e comprimento e 2,65 m de entre-eixos. O porta-malas acomoda bons 458 l no modelo vendido em diferentes mercados no exterior. Inicialmente o motor disponível deve ser o 1.5 flex aspirado com injeção direta do City. Nos próximos anos a Honda terá um sistema híbrido flex.

3. Toyota Yaris Cross

Imagem: Toyota/Divulgação

O SUV que vai ficar abaixo do Corolla Cross atrasou. O inédito Yaris Cross só chega em meados do ano, mas mesmo assim promete agitar o segmento de compactos e fazer frente a VW T-Cross e Hyundai Creta. O modelo terá 4,31 m de comprimento, 2,62 m de distância entre os eixos e um porta-malas generoso digno do sedã Corolla.

O atraso na estreia é devido aos problemas da Daihatsu na Tailândia, de onde é projeto original do SUV compacto. Quando estrear, o Yaris Cross terá opção de motor só a combustão - provavelmente o 1.5 flex aspirado e também uma unidade eletrificada. Em outros mercados, a variante híbrida tem potência combinada de 111 cv. Por aqui, devido à tecnologia flex, o número final deverá ser maior.

4. Nissan Kicks

Imagem: Instagram/@placaverde

A Nissan vai investir quase R$ 3 bilhões em sua fábrica em Resende (RJ) para produzir dois SUVs. Um deles é a nova e segunda geração do Kicks. O modelo estreia no primeiro semestre de 2025 com visual totalmente remodelado e possivelmente de motor novo. O 1.6 flex aspirado deve dar lugar ao moderno 1.0 turbo do Kardian, com 125 cv de potência.

O novo Kicks é maior que o modelo atual: são 4,37 metros de comprimento e 2,66 m de distância entre os eixos, contra 4,31 m e 2,61 m, respectivamente. O primeiro Kicks, por sua vez, será mantido em linha com um sobrenome — mesma estratégia que a Hyundai fez com o Creta Action.

5. Mitsubishi Triton

Imagem: Divulgação

A nova geração da Triton - que perdeu o nome L200 - já foi mostrada e está em pré-venda no Brasil. Porém, as primeiras unidades só estarão nas lojas em fevereiro do ano que vem. E a picape vai tentar mexer no fervoroso segmento por aqui, que tem domínio da Toyota Hilux e vê a Ford Ranger crescer exponencialmente em vendas.

Além do visual remodelado, a Mitsubishi fez alterações no motor 2.4 turbodiesel, que agora rende 205 cv e 47,9 kgfm — são 15 cv e 4,9 kgfm a mais em comparação ao bloco anterior. A Triton é vendida em seis versões com preços entre R$ 249.990 a R$ 329.990.

6. VW Nivus GTS

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A Volkswagen confirmou que, finalmente, vai lançar a versão esportiva do Nivus com o motor 1.4 TSI. Ou seja, serão 150 cv e 25,5 kgfm de torque, além da transmissão automática de seis marchas. O SUV cupê já até deu uma palhinha por aqui e a estreia será entre março e abril do ano que vem.

Para fazer jus a nova motorização na linha, o carro terá um visual mais encorpado, com para-choques mais robustos, rodas de 18 polegadas com desenho exclusivo e as tradicionais inserções em vermelho para garantir que se trata de um carro da família esportiva, assim como o Polo GTS e Jetta GLi.

O preço deve ser alto. Isso porque atualmente o Nivus Highline, versão topo de gama, custa puxados R$ 157.490

7. Porsche 911 híbrido

Imagem: Divulgação

A honra do primeiro 911 híbrido da história é da versão GTS. E, apesar de já estar em pré-venda no Brasil nas carrocerias cupê e conversível, os primeiros esportivos só desembarcam por aqui no ano que vem. Preço? Ambos na faixa de R$ 1,1 milhão.

Chamada de T-Hybrid, a tecnologia híbrida da marca alemã tem dois motores elétricos: um na turbina para acelerar a rotação e, consequentemente, diminuir o turbolag, e outro acoplado ao câmbio PDK para ajudar o boxer 3.6 litros.

Ao todo, o 911 GTS T-Hybrid produz 541 cv e 66,2 mkgf ou 54 cv e 15,3 mkgf a mais que o antecessor. O zero a 100 km/h fica na casa dos 3 segundos.

8. Novo Chevrolet Onix

Imagem: Auto Realidade

Carro de maior sucesso do Brasil na era pós-VW Gol, o Onix vai ter a primeira mudança relevante nesta geração. Lançado em 2019, o hatch terá uma atualização visual e também mexidas no interior. Pelo recentes flagras, as modificações no design parecem bem discretas. Já o interior deve ser bem parecido com o visto na reestilização da Spin.

Em questões de motorização, o novo Onix deve vir com as mesmas mudanças recentes do. O 1.0 turbo agora tem injeção direta de combustível para atender a nova fase do programa de emissões e consumo, que entra em vigor a partir de janeiro.

O motor ficou mais econômico e pulou de 116 cv para 121 cv de potência (com etanol). A expectativa, no entanto, é a estreia da tecnologia híbrida flex — que só deve acontecer a médio prazo.

9. Leapmotor T03

Imagem: Divulgação

Assim como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, a chinesa Leapmotor é mais uma marca sob o guarda-chuva da Stellantis. E o T03 será um carrinho elétrico que promete desafiar o BYD Dolphin Plus como o mais vendido do segmento. Para isso, o modelo aposta, claro, no tamanho diminuto — são 3,62 m de comprimento e 2,40 m de entre-eixos — e na usabilidade urbana.

Tem 109 cv de potência e bateria de íon-lítio de 41,9 kWh, que faz o T03 rodar pouco mais de 400 km, de acordo com as medições na China. Conforme for homologado no Brasil pelo Inmetro, o T03 deve ter uma autonomia entre 280 km e 300 km.

A lista de itens é interessante, com painel digital, central com tela 10,1", câmera de ré, sensores de estacionamento e monitoramento da pressão dos pneus. Ainda é cedo para falar de preço, mas a etiqueta deve ser na casa dos R$ 100.000 para fazer frente ao BYD, que custa R$ 115.800.

10. VW Golf GTi

Imagem: Reprodução/@exoticsbrazil

O hatch esportivo vai voltar ao Brasil. Fora de linha desde 2019 por aqui, o Golf GTI retorna na oitava geração já com o facelift de meia vida. O modelo, inclusive, já deu as caras por aqui durante o Rock In Rio, no qual a VW é patrocinadora. O preço não foi divulgado, porém espere algo salgado: entre R$ 350.000 e R$ 400.000.

O motor é o conhecido 2.0 turbo, do Jetta GLi, mas aqui com 265 cv de potência e 41,5 kgfm. A transmissão é a famosa DSG, dupla embreagem e sete marchas. De acordo com a Volkswagen, o hot hatch vai de zero a 100 km/h em 5,9 segundos.

Fora o visual externo agressivo, o interior lembra mais o da linha ID do que dos carros "convencionais" da marca, com central multimídia flutuante e quadro de instrumento digital com grafismos exclusivos.

