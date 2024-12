Delator escoltado, morte em balada: crimes de PMs em 'bicos' marcam o ano

Do UOL, em São Paulo

Policiais militares de São Paulo que faziam "bicos", atividade de segurança privada considerada ilegal pela corporação para agentes da ativa, são acusados de envolvimento em uma série de crimes neste ano, como homicídio, extorsão, lesão corporal e disparo de arma de fogo.

Os crimes dos PMs em 'bicos'

PMs atuavam como seguranças do delator do PCC. Oito agentes foram afastados das suas funções e são investigados pela corregedoria da PM de São Paulo por fazer a escolta de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros na tarde de 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos (SP). O empresário também sofria ameaças por ter feito denúncias acusando policiais de corrupção. A PF investiga o caso.

Um dos PMs que escoltava Gritzbach deu duas versões diferentes sobre o crime. O soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29, disse à corregedoria que tentou entrar em contato com os outros membros da segurança do empresário após o atentado. Já em depoimento à Polícia Civil, disse ter corrido ao ouvir os tiros. Ele acompanhou Gritzbach e a namorada dele em uma viagem a Maceió antes do assassinato.

Cinco policiais militares foram presos em uma operação que mira a prática de extorsão de comerciantes no Brás, em São Paulo. Segundo a investigação, eles agiam como agiotas e cobravam até R$ 15 mil por ano para permitir a atuação de vendedores ambulantes no comércio popular. O grupo foi detido há pouco mais de uma semana com suspeitos de integrar cooperativas locais.

Um dos PMs espancou um vendedor ambulante que atrasou o pagamento de um empréstimo. O comerciante agredido era equatoriano e teve R$ 4 mil subtraídos na casa invadida pelo agente, segundo o coronel Fábio Sérgio do Amaral, corregedor da Polícia Militar de São Paulo.

PM que fazia bico de segurança matou jovem negro com tiros dados pelas costas, mostra vídeo. Vinícius de Lima Britto, 24, foi gravado atirando em Gabriel Renan da Silva Soares, 26, na saída de um mercado na zona sul de São Paulo. Em depoimento, o agente disse ter agido em legítima defesa, versão desmentida pelas imagens. Vinicius foi preso no começo de dezembro, um mês após o crime.

"Legítima defesa do racismo", contestou o rapper Eduardo Taddeo, tio de vítima. O PM já havia sido reprovado em exame psicológico por descontrole emocional em sua primeira tentativa de ingresso na corporação, em 2021. Ele também é investigado pelo assassinato de dois homens quando estava de folga em São Vicente, no litoral de São Paulo, em dezembro de 2023.

Agente que fazia "bico" como segurança foi gravado matando a tiros homem com simulacro de arma de fogo em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram quando o PM Diego Ferreira Pinto de Souza atirou contra Marcos Mendes Nascimento após a vítima discutir com algumas pessoas em frente a uma casa noturna na região central da capital paulista.

O que dizem PM e MP

PM de SP diz que "bicos" constituem infração ao regulamento e que pode motivar até exclusão do agente. Em nota ao UOL, a corporação informou ainda que os infratores estão sujeitos a punições aplicadas conforme a gravidade de cada caso.

Corregedoria colabora com investigação da morte de delator do PCC. Segundo a PM, as apurações podem fazer com que os envolvidos "sejam punidos conforme a lei.

PM diz investigar atividades externas à instituição em casos de homicídio citados pelo UOL. A corporação diz que o agente de folga que matou o jovem negro está preso e que o assassinato em frente a uma casa noturna no dentro de SP está sendo investigado pela Polícia Civil.

MP denunciou os PMs acusados de extorsão no Brás. Na última segunda-feira, 16 pessoas foram denunciadas por formação de milícia privada, extorsão e lavagem de dinheiro. Nove deles já estão presos preventivamente.