Review: 'Protetor solar Episol com cor é a minha melhor opção para o verão'

Na temporada de calor costumo procurar protetores solares com FPS maior, para potencializar o cuidado com a minha pele. Os meus tipos favoritos são os com cor, por dois motivos: 1) alguns contam com uma cobertura tão boa que até parecem base e 2) eles têm maior eficácia para a prevenção de manchas.

Para esse verão, o meu escolhido foi o Episol Color FPS 70 Tom 2 Claro, da Mantecorp Skincare, e eu vou explicar em detalhes as razões.

O que eu gostei

Naturalidade. A cobertura do Episol Color FPS 70 é impecável e deixa a pele com um aspecto sedoso e saudável. Tem a aparência de base, mas sem pesar. Eu prefiro produtos que não tenham efeito matificante, pois acho que minha pele fica opaca, e o toque seco me agradou porque não exagera nesse sentido.

Experiência sensorial. Gostei muito da textura fondant leve e macia, que espalha facilmente e proporciona uma sensação de "derreter na pele". Apliquei com os dedos e senti produto deslizar de forma agradável ao mesmo tempo que cobriu cada cantinho.

Tratamentos extras. Além de prevenir o envelhecimento precoce acelerado pela ação dos raios UVA e UVB, o Episol Color FPS 70 traz componentes que prometem preservar o colágeno, além de suavizar e diminuir as rugas e linhas finas.

O que mudou para mim?

Praticidade. Conforme expliquei anteriormente, o fato de um protetor solar facial com cor simular o efeito da base é importantíssimo. Para ser bem honesta, o Episol Color FPS 70 ficou mais bonito na minha pele do que algumas bases que tenho. Inclusive, por ter boa cobertura, me fez reduzir a quantidade de corretivo que costumava aplicar na região das olheiras - foram duas gotinhas e pronto!

Versatilidade. A Mantecorp Skincare sugere usar o protetor em pó compacto com FPS 50 de sua linha (leia o review que fiz sobre ele aqui) após a aplicação do Episol Color FPS 70 para finalização.

Testei e o efeito ficou bem bonito e natural. Também experimentei aplicar uma base por cima - o resultado não me agradou tanto porque no dia a dia prefiro uma pele menos elaborada, mas não achei que pesou - a textura é levinha mesmo. Ah, ainda usei o protetor para disfarçar algumas manchinhas do colo e deu certo.

Episol: FPS elevado e fácil de espalhar Imagem: Heloísa Noronha/ UOL

Pontos de atenção

Brilho. Se você está acostumada com cosméticos de efeito mate pode estranhar um pouco o brilho sutil que o Episol Color FPS 70 deixa na pele. Isso pode ser um fator de incômodo para quem tem pele oleosa, em especial.

Pouca variedade de tons. Embora o protetor com cor esteja disponível em dois tons para a pele negra (5 e 6), algo raro no mercado, ainda mais com uma proteção solar tão elevada, são apenas outras quatro tonalidades à disposição das consumidoras: Extra Claro (1), Claro (2), Médio (3) e Médio Escuro (4).

Durabilidade. Algumas consumidoras relataram o fato de o produto escorrer com o suor em dias de sol a pino. Eu achei que o protetor durou um período de tempo razoavelmente bom na minha pele - cerca de quatro horas -, mas vale observar.

Para quem o produto é indicado

O Episol Color FPS 70 foi desenvolvido especialmente para atender às necessidades da pele brasileira.

Acredito que seja uma ótima opção para quem gosta de protetores solares com cor e FPS elevado, além da funcionalidade de o resultado ser natural e semelhante ao de maquiagem.

