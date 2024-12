Não tinha autorização, diz Paes após remover homenagem a crianças mortas

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, afirmou nas redes sociais que removeu uma homenagem da ONG Rio de Paz a crianças vítimas da violência exposta na Lagoa Rodrigo de Freitas por falta de autorização da prefeitura.

O que aconteceu

"Para se ter exposições permanentes no espaço público na cidade, é necessária a devida autorização do município", disse Paes. "Ninguém defende apagamento nenhum da memória de vítimas da violência em nossa cidade", afirmou o prefeito no Instagram.

Declarações foram dadas em resposta a crítica de jornalista. Na mesma rede, Flávia Oliveira havia questionado a decisão do prefeito, que removeu as fotos de crianças vítimas de violência — mas manteve as imagens de PMs assassinados.

Segundo Paes, homenagem a policiais "também será avaliada". No Instagram, a ONG Rio de Paz questionou a medida, uma vez que o mural existe desde 2015 e nunca havia passado por uma intervenção do tipo.

Por que essa exigência somente agora que colocamos as fotos das crianças, e não quando eram as placas com seus nomes? E por que somente retiraram das crianças e não também dos PMs? Por que essa seletividade? Por que não nos procuraram ontem, quando estávamos no local fazendo o ato que foi amplamente divulgado?

ONG Rio de Paz, em nota divulgada no Instagram

"Adoraria um dia chegar lá e dizer 'não pode mais isso', mas é uma realidade da cidade", afirmou Paes em entrevista a documentário. No filme lançado em 2022, o prefeito reconheceu a importância do trabalho feito pela organização. O trecho da gravação foi divulgado pela Rio de Paz nas redes sociais.

Não é normal a gente ter essa quantidade de pessoas sendo assassinada nessa cidade permanentemente por causa da violência

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, em entrevista ao documentário "A Estética da Luta"

Episódio acontece às vésperas da quarta posse de Paes como prefeito do Rio. Em outubro, ele foi reeleito em primeiro turno para o cargo, com mais de 60% dos votos — repetindo as vitórias obtidas em 2008, 2012 e 2020.