Minério de ferro se recupera com melhora de margens de siderúrgicas e queda de estoques

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira, ajudados pela melhora das margens do mercado de aço, pela queda dos estoques portuários e pelas esperanças de estímulo na China, principal mercado consumidor do minério, embora os ganhos tenham sido limitados pela demanda sazonalmente lenta.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,98%, a 775,5 iuanes (106,25 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,83%, para 100,65 dólares a tonelada. No início do dia, o contrato atingiu uma baixa intradiária de 98,95 dólares por tonelada.

O contrato de Dalian caiu 16,3% até agora neste ano, enquanto o contrato de Cingapura teve perda de 19,2%.

A produção de metais quentes provavelmente cairá ainda mais em janeiro, embora não se espere grandes perdas, já que as siderúrgicas ainda podem conseguir lucro, disseram analistas da Everbright Futures em nota.

A produção de metais quentes é normalmente usada como parâmetro para avaliar a demanda de minério de ferro.

Dados da consultoria Mysteel mostraram que 49,78% das siderúrgicas pesquisadas estavam operando com lucro em 26 de dezembro, acima dos 48,48% da semana anterior.

"Atualmente, a divergência nas perspectivas de mercado provavelmente irá se ampliar, mas uma tendência de alta pode se sustentar", disseram analistas da Galaxy Futures em uma nota.

"Os estoques nos portos continuaram em queda, o que provavelmente persistirá à medida que os principais mineradores reduzam os embarques e a demanda por minério permaneça resiliente (apesar de algumas quedas)."

Os estoques de minério de ferro nos principais portos caíram pela segunda semana consecutiva, diminuindo 0,6% para 146,85 milhões de toneladas na semana até 27 de dezembro, segundo dados da consultoria Steelhome. No entanto, o nível ainda estava 28,3% acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)