Embraer recebe pedido firme de seis A-29 Super Tucanos

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer informou nesta segunda-feira que recebeu pedido firme de seis aeronaves de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano que serão entregues a um cliente não revelado, conforme comunicado da fabricante de aviões.

Segundo a companhia, o pedido será incluído na carteira de encomendas do quarto trimestre deste ano e as entregas devem ocorrer em 2026.

"É com grande satisfação que anunciamos novas vendas do A-29 Super Tucano, pois consideramos que essa aeronave é ideal para muitos países no mundo todo", afirmou o presidente da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, em comunicado.

De acordo com a Embraer, as aeronaves serão equipadas com capacidades aprimoradas para realizar missões como interdição aérea, apoio aéreo tático, patrulha marítima, ataque marítimo e outras operações de defesa territorial.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)