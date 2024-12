9 frases que os 'gaslighters' sempre usam, segundo psicóloga de Harvard

Quem frequentemente ouve frases como "Você está ficando louca?" ou "Você está exagerando" durante uma discussão com o parceiro provavelmente está sofrendo de um tipo de manipulação psicológica conhecida como gaslighting.

O termo ainda não tem tradução para o português, mas é definido pelos especialistas como uma forma de violência psicológica sutil, na qual o abusador mente, distorce a realidade e sempre omite informações. O objetivo é fazer com que a vítima duvide de sua memória e até da sua sanidade mental.

No gaslighting um dos parceiros cria situações para que o outro sinta insegurança, medo ao extremo e desestabilização emocional, em prol do próprio benefício. Esse comportamento faz com que a vítima duvide de suas capacidades mentais e percepção da realidade, o que dificulta o rompimento do vínculo abusivo. Natalia Araújo, psicóloga do Gender Group do Instituto de Psiquiatria do HC da Faculdade de Medicina da USP

O gaslighting é mais comum de acontecer com as mulheres, mas também é utilizado por qualquer pessoa e em outros tipos de relacionamentos, com o objetivo de desestabilizar a saúde mental.

A psicóloga Courtney S. Warren, especialista em traumas e relacionamentos e formada em Harvard, revelou em sua coluna de opinião para a CNBC quais são as frases mais frequentes usadas por esses manipuladores. Ela ainda trouxe sugestões de como responder nessas situações.

Segundo ela, ser vítima de gaslighting pode ser prejudicial à autoestima e pode até levar à ansiedade e depressão.

A seguir as nove frases mais frequentes, de acordo com Courtney S. Warren:

1. "Você está ficando louco."

Segundo Warren, autores de gaslighters tentarão manipular você para questionar sua sanidade e farão comentários frequentes para minar sua perspectiva ou racionalidade.

A psicóloga americana sugere responder da seguinte forma: "Por favor, não questione minha capacidade de pensar com clareza." Ou "mesmo que não concordemos, é assim que a realidade se apresenta para mim."

2. "Você está exagerando."

"Ao acusar você de ser dramático, o gaslighter está tentando descartar suas preocupações como irracionais e infundadas", disse Warren em sua coluna.

Como melhor resposta, a profissional sugere dizer: "Quer você concorde ou não comigo, é assim que me sinto agora." Ou então "eu apreciaria se você não julgasse meus sentimentos. Eles são meus e não estão em debate."

3. "Eu estava só brincando!"

Courtney S. Warren acredita que manipuladores geralmente minimizam seus comentários maldosos ou críticas para que você se pergunte se está sendo sensível demais, mesmo quando não está.

Você pode responder: "Esse comentário pode ter sido engraçado para você, mas feriu meus sentimentos." Ou "Não me pareceu que você estava brincando, e eu agradeceria se você não falasse comigo desse jeito."

4. "Você me fez fazer isso."

"Quando algo não sai como planejado, os gaslighters geralmente tentam evitar assumir a responsabilidade, transferindo as críticas e a culpa para você", diz a psicóloga.

Diga para o manipulador: "Na verdade, não posso obrigar você a fazer nada." Ou "Seu comportamento é um reflexo de suas escolhas, não das minhas."

5. "Se você me amasse, você me deixaria fazer o que eu quisesse."

Ao tentar impor limitações a um manipulador emocional, ele pode se sentir ofendido e tentar induzir sentimentos de culpa em você, alegando que você não tem consideração por ele.

Diga a ele: "Meus limites são um reflexo dos meus valores e de como escolho viver minha vida." Ou ainda: "Não me sinto confortável fazendo isso. Estou dizendo, não pedindo, para você respeitar meus limites."

6. "Só estou dizendo isso porque te amo."

Manipuladores emocionais defendem seus comentários desrespeitosos e, por vezes, abusivos, alegando que são motivados pelo amor. Isso pode complicar sua capacidade de confiar em seus próprios instintos e definir limitações saudáveis.

Warren sugere responder: "Eu aprecio que você me ame, mas não estou bem com a maneira como você está falando comigo." Ou também: "Não é assim que quero que me demonstrem amor."

7. "Isso é tudo culpa sua."

"Um gaslighter pode tentar acusá-lo de ações prejudiciais, mesmo que haja evidências claras de que ele está praticando comportamentos semelhantes", explica Warren.

Você pode dizer: "Tenho certeza de que contribuo para as dificuldades do nosso relacionamento de algumas maneiras, mas você também. Nós dois temos que estar dispostos a mudar se quisermos melhorar isso." Uma alternativa de resposta é: "Estou disposto a assumir a responsabilidade pelo meu papel nisso, mas não vou assumir a responsabilidade pelo seu."

8. "Todos concordam comigo - você é apenas difícil."

Ao se alinharem falsamente com os outros, os manipuladores emocionais buscam com essa fala manipulá-lo para acreditar que você precisa deles. O objetivo é fazer você pensar que está sozinho e que ninguém mais vai te tolerar.

Como responder: "Eu apreciaria se você falasse por si mesmo, e não por outras pessoas." Ou ainda: "Ouvi dizer que você me acha difícil. Vamos manter o foco nisso."

9. "O verdadeiro problema é..."

Quando são chamados a atenção, os gaslighters podem tentar desviar o foco de si mesmos. Isso torna mais fácil direcionar o olhar para o que está errado com alguém ou outra coisa.

Diga ao manipulador: "Por favor, não mude de assunto." E também "Parece que você não quer reconhecer como está contribuindo para o problema."

*Com informações de reportagem publicada em 28/01/2021.