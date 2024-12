Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter morre aos 100 anos - Ele morreu em casa "pacificamente" e "cercado por sua família", informou seu instituto. Carter fez um governo marcado por políticas moderadamente progressistas e um acordo de paz entre Israel e Egito.O ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, que comandou a Casa Branca de 1977 a 1981, morreu neste domingo (29/12). Ele tinha 100 anos.

Ele faleceu em sua casa em Plains, na Geórgia, "pacificamente" e "cercado por sua família", disse o Carter Center em um comunicado.

"Meu pai foi um herói, não apenas para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta", disse seu filho, Chip Carter. "Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o resto do mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família devido à maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória ao seguir a viver de acordo com essas crenças."

Primeiro presidente dos EUA a viver até os 100 anos de idade

Carter viveu mais tempo após seu mandato do que qualquer outro presidente dos EUA.

Seu governo é lembrado principalmente por momentos históricos no Oriente Médio. Eles incluem a intermediação dos acordos de paz de Camp David de 1978 entre o Egito e Israel, que levaram ao histórico tratado de paz entre os dois países em 1979.

Ele também era presidente quando os EUA negociaram a libertação de 52 funcionários da embaixada dos EUA em Teerã, que foram mantidos como reféns por 444 dias após a Revolução Islâmica de 1979. Eles foram libertados minutos após a posse de Ronald Reagan em 1981.

Fazendeiro de amendoim que virou presidente

Carter foi o primeiro presidente dos EUA a nascer em um hospital, em 1º de outubro de 1924, filho de uma enfermeira e do proprietário de um armazém geral. Após uma infância marcada pela Grande Depressão, ele estudou na Academia Naval e se apaixonou pela amiga de sua irmã, Rosalynn Smith.

Os Carter se casaram em 1946 e permaneceram juntos por 77 anos, até a morte de Rosalynn em novembro de 2023, aos 96 anos de idade.

Carter era relativamente desconhecido fora da Geórgia quando conquistou a indicação para ser o candidato do Partido Democrata e, posteriormente, a Casa Branca, em 1976.

Ele promoveu políticas moderadamente progressistas durante seu único mandato, e também foi prejudicado pelo mal-estar econômico e pela crise dos reféns no Irã em 1980, quando perdeu a disputa à reeleição para Ronald Reagan.

Carter ficou mais conhecido por definir o conceito de "pós-presidência". Juntamente com sua esposa, ele trabalhou para promover causas humanitárias em todo o mundo e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2002.

bl (AFP, AP, Reuters)