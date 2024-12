Perto da virada do ano, um tema recorrente no mercado de carros antigos é sobre quais modelos estarão aptos a receber a cobiçada placa de colecionador, popularmente conhecida como 'placa preta'.

Na teoria, um carro precisa ter no mínimo 30 anos, estar em bom estado de conservação e preservar suas características originais para poder ostentar a placa preta.

No vídeo dessa semana, relembro os lançamentos mais importantes de 1995 e que a partir de 2025 poderão entrar nessa lista de relíquias automotivas.

Colunistas do UOL

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.