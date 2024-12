Avião foi alertado sobre risco de colisão com pássaros na Coreia do Sul

A tripulação do Boeing 737-800 da Jeju Air, que bateu contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano. O acidente matou 179 pessoas.

O que aconteceu

Autoridades disseram acreditar que uma falha no trem de pouso ocorrida devido à colisão com pássaros pode ter causado o acidente. Segundo o jornal The New York Times, as planícies lamacentas perto do Aeroporto Internacional de Muan, onde ocorreu o acidente, e grande parte da costa oeste da Península Coreana são locais de descanso favoritos para aves migratórias. Fotos na mídia local mostraram centenas de aves voando perto do aeroporto no domingo.

Alerta sobre pássaros foi dado às 8h57, piloto declarou socorro às 8h59, e o acidente aconteceu por volta das 9h07 (horário local). O ministério rejeitou a ideia de que a pista relativamente curta do aeroporto de Muan tenha contribuído para o acidente.

Emissoras sul-coreanas registraram o momento em que avião tenta pousar sem o trem de pouso acionado. Ju Jong-wan, diretor de política de aviação do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, disse ao New York Times que as caixas pretas do avião foram recuperadas, o que deve ajudar na investigação.

Testemunhas relataram ter visto chamas no motor do jato e ouvido explosões antes da colisão. Yoo Jae-yong, 41 anos, que estava hospedado em uma casa alugada perto do aeroporto, disse à agência Yonhap ter visto uma faísca na asa direita do avião antes da queda. "Eu estava contando à minha família que havia um problema com o avião quando ouvi uma forte explosão", disse.

Foi a segunda tentativa de pouso. As autoridades descreveram que, após uma falha no trem de pouso numa primeira tentativa, a aeronave tentou um pouso forçado, mas não conseguiu reduzir a velocidade e colidiu com o muro do aeroporto.

O Aeroporto Internacional de Muan relatou 10 incidentes de colisão com pássaros nos últimos cinco anos. Segundo a Yonhap, o dado é da KAC (Corporação de Aeroportos da Coreia, do inglês Korea Airports Corporation ). Ainda conforme o órgão, todos os 14 aeroportos sul-coreanos tiveram aumento nas colisões com pássaros —foram 76 em 2020; 109 em 2021; 131 em 2022; e 152 em 2023.

Estavam a bordo 181 pessoas —175 passageiros e seis tripulantes. Apenas duas pessoas, membros da tripulação, foram resgatadas com vida.

O avião, um Boeing 737-800, da Jeju Air, estava retornando de Bangkok, na Tailândia. De acordo com autoridades coreanas, no avião estavam 173 passageiros coreanos e dois tailandeses.

Governo coreano criou gabinete de emergência para tratar do acidente. Segundo a agência Yonhap, o Ministério dos Transportes do país também enviou para o local sete investigadores da comissão de investigação de acidentes aéreos e ferroviários, um chefe de tecnologia aeronáutica e um supervisor. Mais de dez veículos, entre veículos de combate ao incêndio e ambulâncias estão mobilizados na ocorrência.