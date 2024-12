Egito conclui teste de nova extensão do Canal de Suez

CAIRO (Reuters) - O Egito disse no sábado que testou com sucesso um novo canal de 10 km próximo à extremidade sul do Canal de Suez, projeto levado a cabo mesmo com a queda na receita da hidrovia desde que os militantes Houthi do Iêmen começaram a atacar navios no Mar Vermelho.

A Autoridade do Canal de Suez disse em um comunicado que, durante um teste, dois navios passaram por um novo trecho da seção bidirecional do canal sem incidentes.

Após o encalhe em 2021 do navio porta-contêineres Ever Given, que bloqueou a hidrovia vital por seis dias, o Egito acelerou o projeto de estender o segundo canal e ampliar a largura do canal existente.

Sua receita com a hidrovia, a porta de entrada para a rota mais curta entre a Europa e a Ásia, despencou, no entanto, desde que os militantes Houthi do Iêmen começaram a atacar navios no Mar Vermelho em novembro de 2023, no que eles dizem ser em solidariedade aos militantes palestinos em Gaza.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse na quinta-feira que, devido aos "desafios regionais", o país perdeu aproximadamente 7 bilhões de dólares em receitas com o Canal de Suez em 2024, marcando uma queda de mais de 60% em relação a 2023.

De acordo com a Autoridade do Canal de Suez, a última expansão estende o comprimento total da seção bidirecional do canal para 82 km, em comparação com os 72 km anteriores. O canal tem 193 km de comprimento no total.

"Essa expansão aumentará a capacidade do canal em mais 6 a 8 navios por dia e melhorará sua capacidade de lidar com possíveis emergências", disse a Autoridade do Canal de Suez em seu comunicado.

No início deste ano, o Egito disse que estava considerando um projeto de expansão adicional separado da extensão de 10 km do canal.

(Reportagem de Yusri Mohamed e Menna Alaa)