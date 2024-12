Avião sai da pista e colide contra muro na Coreia do Sul; há 47 mortos

Um avião saiu da pista e colidiu contra um muro e pegou fogo no aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, com 175 passageiros e seis tripulantes. Há pelo menos 47 mortos, segundo agência de notícias da Coreia do Sul.

O que aconteceu

O avião estava pousando quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um muro na Coreia do Sul. O acidente aconteceu às 9h07 da manhã de domingo (29), no horário local, 21h07 da noite deste sábado (28), no horário de Brasília. A informação foi confirmada pela agência Reuters.

Autoridades estão no local resgatando vítimas e conduzindo investigações. Segundo a agência coreana Yonhap, há pelo menos 47 pessoas mortas. O acidente teria sido provocado por uma falha no trem de pouso da aeronave.

Duas pessoas foram resgatadas com vida, mas não se sabe o estado de saúde delas. De acordo com a agência coreana, com informações da Agência Nacional de Bombeiros, os resgates estão ocorrendo a partir da cauda do avião, região menos atingida da aeronave. As duas pessoas encontradas vivas seriam tripulantes.

Imagem mostra trabalho dos bombeiros para conter chamas e parte do avião atingida pelo fogo Imagem: Yonhap via Reuters

O avião, um Boeing 737-800, da Jeju Air, estava retornando de Bangkok, na Tailândia. O acidente ocorreu após uma tentativa de pouso na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul. De acordo com autoridades coreanas, no avião estavam 173 passageiros coreanos e dois tailandeses.

?? Un avión de Jeju Air se estrelló este domingo (hora local) al aterrizar en un aeropuerto de la ciudad suroccidental de Muan, proveniente de Bangkok, Tailandia, informa Yonhap pic.twitter.com/oRQZ123EgQ -- Sepa Más (@Sepa_mass) December 29, 2024

O presidente em exercício da Coreia, Choi Sang-mok, ordenou força máxima no resgate das vítimas. Ao Yonhap, o líder coreano pediu para que as autoridades "façam todos os esforços para salvar vidas, mobilizando todos os equipamentos e mão de obra disponíveis".

Governo coreano criou gabinete de emergência para tratar do acidente. Segundo a agência Yonhap, o ministério dos transportes do país também enviou para o local sete investigadores da comissão de investigação de acidentes aéreos e ferroviários, um chefe de tecnologia aeronáutica e um supervisor. Mais de dez veículos, entre veículos de combate ao incêndio e ambulâncias estão mobilizados na ocorrência.