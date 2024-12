Tentativa de prisão de funcionário do ex-presidente Assad deixa 9 mortos na Síria (ONG)

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou que nove pessoas foram mortas nesta quarta-feira (25) em confrontos entre homens armados e forças de segurança que tentavam prender um funcionário do governo do ex-presidente deposto Bashar Al Assad, vinculado a um presídio.

"Seis membros da força de segurança geral" das novas autoridades sírias morreram em Khirbet al Maaza, além de "três homens armados", depois que as forças de segurança tentaram prender um funcionário do governo do ex-presidente Bashar Al Assad em Tartus (oeste), disse o OSDH.

O ex-funcionário "emitiu penas de morte e sentenças arbitrárias contra milhares de presos", acrescentou o OSDH, sem revelar seu nome.

Um dirigente do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), grupo islamista que liderou a coalizão rebelde que derrubou o regime de Assad, em 8 de dezembro, confirmou à AFP que houve confrontos entre as forças de segurança e os apoiadores do antigo regime na província de Tartus.

Tartus é um reduto da minoria alauíta, à qual pertence Assad.

Vários membros das forças de segurança morreram, disse o dirigente do HTS, que falou sob a condição do anonimato.

Os confrontos começaram depois que alguns moradores se negaram a permitir a revista a suas casas, acrescentou o OSDH. "Dezenas de pessoas" foram detidas, continuou.

