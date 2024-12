Papa Francisco apela à união dos povos em Natal marcado por conflitos no mundo

O papa Francisco fez um apelo à paz no mundo nesta quarta-feira (25), com um pedido às pessoas para "superarem as divisões" e "calarem as armas". Em sua tradicional bênção "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo), o sumo pontífice argentino citou os principais focos de tensão e as crises humanitárias no planeta. O religioso destacou os conflitos em Gaza, na Ucrânia e no Sudão.

Como acontece todos os anos, o papa discursou durante as celebrações de Natal. Jorge Bergoglio, 88 anos, falou diante de milhares de fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, onde voltou a lamentar as guerras que assolam vários países.

"Calem-se as armas na martirizada Ucrânia! Tenha-se a audácia de abrir a porta às negociações e aos gestos de diálogo e de encontro, para alcançar uma paz justa e duradoura", afirmou o sumo pontífice, poucas horas depois de a Rússia lançar mais de 70 mísseis contra o território ucraniano, no dia de Natal.

"Com os olhos voltados ao berço de Belém, dirijo o meu pensamento para as comunidades cristãs de Israel e da Palestina, em particular de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima. Que haja um cessar-fogo, libertem os reféns e ajudem a população esgotada pea fome e pela guerra", apelou o religioso.

Na terça-feira à noite (24), durante a Missa do Galo, o pontífice já havia falado sobre as "crianças metralhadas", as "bombas sobre escolas e hospitais", referindo-se aos bombardeios de Israel em Gaza, cuja "crueldade" ele denunciou há alguns dias, provocando protestos da diplomacia israelense.

Francisco também fez um apelo para facilitar o acesso da ajuda humanitária à população civil do Sudão, país devastado por 20 meses de guerra. De acordo com a ONU, a fome que afeta milhões de deslocados sudaneses pode se tornar ainda mais grave. Dezenas de milhares de pessoas morreram no conflito e 12 milhões foram forçados a deixar suas casas no país, provocando a maior crise de deslocados do mundo, de acordo com a ONU.

Orações por 18 países

O papa citou 18 países, entre eles, o Haiti, a Venezuela, a Colômbia e a Nicarágua. Francisco pediu para que as nações do continente americano encontrem o quanto antes, "na verdade e na justiça, soluções eficientes para promover a harmonia social".

Sem mencionar os Estados Unidos, onde o presidente eleito Donald Trump ameaça expulsar milhões de migrantes, Francisco declarou esperar que o "Jubileu seja uma oportunidade para derrubar todos os muros de separação: os ideológicos, que tantas vezes marcam a vida política, e os físicos".

O papa ainda renovou o seu pedido em favor do cancelamento da dívida dos países mais pobres por ocasião do Jubileu 2025, um evento organizado a cada 25 anos. O "Ano Santo" da Igreja Católica foi aberto na terça-feira e deve atrair mais de 30 milhões de peregrinos a Roma.

(Com AFP)