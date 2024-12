Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Conheça mistérios e dúvidas sobre data

Para os cristãos, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Tradicionalmente, as comemorações ocorrem na noite de 24 de dezembro e se estendem pelo dia 25. No entanto, a data e as circunstâncias exatas de seu nascimento permanecem desconhecidas.

A data de nascimento de Jesus Cristo é incerta

Não é possível afirmar com certeza que Jesus nasceu em 25 de dezembro. De acordo com Fernando Ripoli e Marcelo Carneiro, professores da Universidade Metodista de São Paulo, é importante destacar que essa data não corresponde ao nascimento real de Jesus, e a Bíblia não faz nenhuma menção específica ao dia.

O Novo Testamento não faz menção a nenhum dia específico do nascimento de Jesus. Inclusive, a palavra 'Natal' não aparece. Na Bíblia, há relatos dos evangelistas sobre o nascimento de Jesus. E eram considerados relatos apenas para confirmar a maneira que Jesus nasceu.

Marcelo Carneiro.

Por que se comemora o Natal em 25 de dezembro?

Para entender como o Natal adotou o dia 25 de dezembro nos calendários, é preciso entender a origem do cristianismo.

Inicialmente, os cristãos eram parte de uma "seita" dentro do judaísmo. A separação ocorreria mais tarde.

Em 325, os cristãos, antes perseguidos no império romano, passaram a ter liberdade de culto; em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial dos romanos.

E, entre o sincretismo religioso dos romanos, um dos deuses mais importantes era Mitra, o deus-sol. A festa dele era comemorada justamente no dia 25 de dezembro.

A tradição cristã escolheu uma data, muito provavelmente em um movimento missionário, aproveitando a deixa cultural existente. Havia toda uma tradição dos povos na antiguidade com o chamado Solstício de inverno no hemisfério norte. E entre os romanos havia a adoração do sol invicto. Então, foi uma oportunidade para os cristãos ressignificarem a festa.

Gerson Leite de Moraes, pastor e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Qual era a aparência de Jesus?

Esqueça o Jesus loiro e de olhos claros, com cabelo comprido, que é a imagem mais comum retratada na iconografia religiosa. O Jesus real, provavelmente, tinha uma aparência bem diferente do imaginário popular.

Houve uma pesquisa feita que levantou indícios, até utilizando o santo sudário. Não é algo definitivo, mas se aproxima bem. Jesus teria uma pele mais morena, barbudo, cabelo crespo, estatura mediana.



É importante saber que a expectativa de vida média do galileu na época era de 35 anos, independentemente da crucificação. Eles não tinham acesso a carne e comiam muitos legumes, mas, sem conhecimento nutricional adequado, os legumes não nutriam tanto. Nos estudos arqueológicos feitos com vestígios de ossos da época, se descobriram carência de cálcio e proteína. Eram um povo mais simples, com pouca estrutura de saúde física

Marcelo Carneiro.

*Texto original publicado em 25/12/2021