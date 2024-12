Férias sem tela: confira 10 jogos para diversão dos filhos longe do celular

Com a chegada das férias escolares, as crianças frequentemente buscam formas de se divertir, muitas vezes recorrendo às telas de celulares e computadores. Para oferecer alternativas criativas e longe das telas, o Guia de Compras UOL preparou uma lista especial com jogos que prometem entreter os pequenos.

Entre os itens selecionados, há brinquedos que garantem diversão tanto individual quanto em família, além de opções com foco educativo. Confira os jogos abaixo:

Jogo de cartas de combinar cores e números.

Possui cartas de ações especiais e curingas para mais diversão no jogo.

Para 2 a 10 jogadores.

Recomendado para crianças acima de 7 anos.

Entretêm a criança por muito tempo.

Ajuda a estimular a concentração.

Não possui travas para girar as peças.

Jogo que testa a concentração e percepção.

Para 2 a 5 jogadores.

Recomendado para maiores de 6 anos.

Possui 54 peças feitas em MDF.

Ensina equilíbrio e concentração.

A partir de 2 jogadores.

Kit com 6 potes de massinha colorida, que podem ser misturados.

Possui 26 moldes de letras para formar palavras.

Ideal para desenvolver a criatividade e as habilidades motoras.

É atóxica e contém trigo.

Indicada para crianças a partir dos 3 anos.

Kit com cordões, letras e bolas para criar as próprias bijuterias.

Recomendado para crianças de 6 a 12 anos.

Jogo com cartelas e figuras que precisam ser localizadas rapidamente no tabuleiro, usando fichas coloridas.

Recomendado para crianças a partir dos 4 anos.

O jogo testa a memória ao acertar a sequência sonora e visual.

Indicado para jogar sozinho ou com mais jogadores.

Recomendado para crianças acima de 6 anos.

Veículo de rádio controle com 3 funções.

É capaz de dar cambalhota.

Funciona através de duas pilhas AA no carro e bateria de 9V no controle.

Recomendado para crianças acima de 4 anos.

É possível fazer 85 experiências através das fichas de experiência e com os 11 reagentes químicos.

Contém tubos de ensaio, óculos de segurança, copo, potes com tampas, canudos, bexigas e pipeta.

Recomendado para maiores de 10 anos.

*Com informações do texto publicado em 12/01/2024.

