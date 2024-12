Navio cargueiro russo afunda no Mediterrâneo após explosão, diz ministério da Rússia

MOSCOU (Reuters) - Um navio cargueiro russo de nome Ursa Major afundou no Mar Mediterrâneo depois que uma explosão atingiu a sala de máquinas e dois de seus tripulantes seguem desaparecidos, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia nesta terça-feira.

A embarcação, construída em 2009, era controlada pela Oboronlogistika, uma empresa que faz parte das operações de construções militares do Ministério da Defesa da Rússia. A entidade havia dito anteriormente que o navio estava a caminho do porto de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, com dois guindastes portuários gigantes amarrados ao convés.

O centro de gerenciamento de crise do Ministério das Relações Exteriores disse em um comunicado que 14 dos 16 membros da tripulação do navio haviam sido resgatados e levados para a Espanha, mas dois ainda estavam desaparecidos. Não foi esclarecido o que teria causado a explosão na sala de máquinas.

A embaixada da Rússia na Espanha foi citada pela agência de notícias estatal RIA dizendo que está investigando as circunstâncias do naufrágio e que está em contato com as autoridades espanholas.