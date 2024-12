Mudanças climáticas e inflação: o que deixou o panetone mais caro em 2024

O panetone está mais caro neste ano. Em novembro, o valor médio foi 2% mais alto em comparação com o mesmo mês de 2023, de acordo com a Scanntech, empresa de inteligência de varejo alimentar.

Esse aumento no preço do panetone não é novidade. A cada ano, o valor sobe enquanto o tamanho diminui. Uma das principais razões para isso é a crescente ocorrência de eventos climáticos extremos, que impactam diretamente a produção dos ingredientes.

O que aconteceu

Preço mais alto já era esperado. A variação de preço esperada para o panetone em 2024 é de 7,4% conforme a projeção da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

Inflação de alimentos e bebidas registra alta de 1,55% em novembro. Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado neste mês, os preços do grupo alimentos e bebidas subiram 1,55% em novembro, mantendo a pressão sobre o orçamento das famílias.

Farinha de trigo acumula alta de 0,49% em 2024. Um dos principais ingredientes do panetone, item tradicional nas festas de fim de ano, a farinha de trigo teve inflação acumulada de 0,49% entre janeiro e novembro, conforme dados do IPCA-15.

Mudanças climáticas afetam o preço do panetone. Outro motivo para o aumento do preço do panetone é a ocorrência de eventos climáticos extremos como a seca que destruiu plantações, principalmente no Centro-Oeste do país, e as fortes chuvas que acometeram o Rio Grande do Sul.

Consumo também aumentou. A Abras também projeta um aumento do consumo do panetone em 2024 em 11,8% em comparação ao ano passado.

O pagamento do 13º salário não apenas impulsionou as compras no último final de semana do mês, como também motivou os consumidores a aproveitarem as ofertas de itens da cesta de Natal nos supermercados.

Márcio Milan, vice-presidente da ABRAS

Além do 13º salário. De acordo com a Abras, outros recursos injetados na economia contribuíram para o aquecimento do consumo. Entre eles, destacam-se:

Bolsa Família , com um total estimado de R$ 14,11 bilhões;

, com um total estimado de R$ 14,11 bilhões; 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS , pago em parcela única a mais de 1 milhão de beneficiários que começaram a receber o benefício após julho de 2024, totalizando R$ 1,3 bilhão entre o final de novembro e o início de dezembro

, pago em parcela única a mais de 1 milhão de beneficiários que começaram a receber o benefício após julho de 2024, totalizando R$ 1,3 bilhão entre o final de novembro e o início de dezembro 2º lote residual do IRPF 2024 , no valor de R$ 559 milhões, distribuído a 221,6 mil contribuintes em 29 de novembro;

, no valor de R$ 559 milhões, distribuído a 221,6 mil contribuintes em 29 de novembro; Pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) , somando R$ 2,6 bilhões;

, somando R$ 2,6 bilhões; Disponibilidade de R$ 228,6 milhões em abono salarial do PIS/Pasep, destinados a 247 mil trabalhadores que ainda não haviam realizado o saque.

Lista dos mais caros. De acordo com levantamento realizado pela plataforma de comércio eletrônico Buscapé, alguns panetones ganharam destaque como os mais caros da temporada. As opções variam em sofisticação e sabor, refletindo tendências de mercado que valorizam ingredientes premium e edições limitadas. Confira os preços: