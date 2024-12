Andreza: Rapidez de Moraes ajuda a reforçar discurso de bolsonaristas

A rapidez do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que determinou a nova prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, pode ajudar a reforçar a narrativa da extrema direita, avaliou a colunista Andreza Matais no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (24).

Essa decisão [do Moraes] acaba ajudando um pouco o discurso dos bolsonaristas, de que há uma perseguição da parte do judiciário e que as coisas [contra eles] são muito rápidas. Andreza Matais, colunista do UOL

O ex-deputado Daniel Silveira —aliado de Bolsonaro— foi preso novamente pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Silveira foi detido após descumprir o horário de recolhimento imposto como regra da liberdade condicional na última sexta-feira (20).

Mais tarde, após a audiência de custódia, Moraes manteve o bolsonarista preso no complexo prisional Bangu 8 sob a alegação de que ele preferiu seguir com "versão mentirosa em desrespeito à Justiça".

É claro que essa decisão do Alexandre de Moraes, na circunstância, foi dada poucas horas entre ele sair do hospital e chegar em casa. [Isso] acaba levantando a bola para os bolsonaristas e fazendo com que uma parte do eleitorado acabe desacreditando também um pouco do judiciário: 'será que está pegando no pé, será que não está?'

O Daniel Silveira atentou contra a democracia?! Sem dúvida [ele atentou contra a democracia] e precisa ser punido e responder por isso, mas, na minha opinião, tem que se tomar um cuidado [com esse tipo de decisão], senão, ajudará a reforçar um discurso dessa extrema direita, de que é uma perseguição e não a aplicação da lei. Andreza Matais, colunista do UOL

ANA: vazamento de ácido em rio no MA é discreto e irrelevante

No UOL News, a superintendente da ANA (Agência Nacional de Águas), Viviane Brandão, disse que o monitoramento do vazamento de ácido sulfúrico nas águas do Rio Tocantins, ocorrido após colapso da ponte Juscelino Kubitschek, é considerado discreto e irrelevante pelo menos até agora.

A informação que a gente tem até agora, com as análises [feitas], com as pessoas que estão lá, as ações do Corpo de Bombeiros e da Marinha, indicam que não há um vazamento importante e, se houver, é um vazamento discreto. Viviane Brandão, superintendente da ANA

A ponte que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) desabou no último domingo (22). Vários veículos caíram no rio, entre eles aparecem dois caminhões, um deles transportava 76 toneladas de ácido sulfúrico. Ao menos três pessoas morreram vítimas do desabamento, outras doze seguem desaparecidas.

