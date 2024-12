Argentina: S&P Merval sobe 2% na terceira alta seguida

As ações na Argentina subiram nesta terça-feira, 24, com o índice S&P MERVAL fechando em alta de 2,0% para 2551020,43, completando o terceiro dia consecutivo de ganhos.

Entre as empresas locais com valor de mercado de pelo menos 500 bilhões de pesos argentinos (US$ 487,5 milhões), a Molinos Agro foi a maior líder durante a sessão, saltando 17%, e a Molinos Rio de la Plata subiu 5,1%. A Sociedad Comercial Plata registrou alta de 4,4%.

Nenhuma das grandes empresas sediadas no país registrou quedas.