Procon-SP abre novo procedimento contra Enel por falta de energia

Do UOL, em São Paulo

Falta de energia na última semana fez o Procon-SP abrir mais um procedimento de fiscalização contra a Enel.

O que aconteceu

Fortes chuvas na última sexta-feira (20) deixaram milhares de pessoas sem energia na capital e na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a própria Enel, mais de 136 mil residências tiveram o fornecimento de energia afetado naquele dia. Durante o fim de semana, pelo menos 20 mil casas ainda não estavam conectadas à rede elétrica. A concessionária diz que a normalização dos serviços ocorreu no domingo (22).

Recorrência de indisponibilidade de energia é um dos principais motivos apontados pelo Procon-SP para notificação. Órgão cita que falta de energia torna-se ainda pior com as festas de fim de ano, quando as pessoas se preparam para festejos e precisam preservar compras tradicionais, carnes e outros perecíveis.

Medida de fiscalização exige descrição de investimentos feitos pela Enel, mas que não têm apresentado resultados. Documento do Procon afirma ainda que a concessionária não tem tomado medidas eficazes de atendimento, retomada de serviços e de prevenção.

Não se pode aceitar que ventos fortes continuem sendo usados como argumento para justificar a quantidade de clientes impactados e a demora para reestabelecimento dos serviços. Até quando os temporais serão uma surpresa para a Enel-SP

Luiz Orstatti Filho, diretor-executivo do Procon-SP, em comunicado

Enel já foi multada três vezes pelo Procon-SP em mais de R$ 10 milhões. Todas pelo mesmo motivo: demora no restabelecimento de energia elétrica. O Procon diz ainda que "há outras investigações em curso que podem resultar em novas sanções".

O que diz a Enel

Concessionária diz que restabeleceu energia para quase todos os impactados no domingo (22). Em nota, empresa informa que implementou medidas para reduzir impactos em caso de contingências climáticas - na sexta, região foi afetada com rajadas de vento acima de 80 km/h. Dentre elas, teve reforço da equipe de campo, contratação de mais eletricistas e aumento de disponibilidade da frota de geradores.

Enel diz que investimentos em sua área de concessão chegarão a R$ 10,7 bilhões até 2027. O dinheiro investido irá para reforço, resiliência, digitalização e expansão da rede de distribuição, além de soluções para restabelecimento de energia.