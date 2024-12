Chile apresenta quatro acusações contra mina de cobre da Anglo American

SANTIAGO (Reuters) - O regulador ambiental do Chile apresentou quatro acusações contra a mina de cobre Los Bronces, controlada pela Anglo American, por não estar em conformidade com licenças ambientais, informou a agência nesta segunda-feira.

As acusações podem resultar em uma multa de quase 17,2 milhões de dólares, segundo a Superintendência do Meio Ambiente (SMA).

Los Bronces é uma das maiores minas de cobre do Chile, com uma produção de 255 mil toneladas no ano passado, além de ser um projeto importante para a Anglo American.

A Anglo American não comentou o assunto.

Uma das acusações foi considerada "muito grave", o nível mais alto de três categorias de infrações, por não conformidade datada de uma sanção de 2014.

A mineradora tem 15 dias para apresentar um programa de mitigação e 22 dias para contestar as acusações.

(Por Daina Beth Solomon e Fabian Cambero)