Vídeo mostra embarque de vítimas em avião que caiu em Gramado (RS)

Imagens do circuito interno de câmeras do Aeroclube de Canela (RS) mostram as vítimas embarcando no avião que, após algum tempo, cairia em Gramado (RS), durante a manhã deste domingo (22).

O que aconteceu

Câmeras captam nove pessoas entrando na aeronave. No grupo, há duas crianças que caminham em direção ao avião. Segundo o relógio do sistema de monitoramento, a decolagem ocorreu por volta das 9h10 (horário de Brasília).

Ao todo, dez pessoas morreram na queda do avião em Gramado (RS). Aeronave saiu de Canela em direção a Jundiaí (SP), e caiu em Gramado (RS) na avenida das Hortênsias, atingindo uma loja de móveis. Destroços do avião atingiram uma pousada.

No avião estavam vários familiares do empresário Luiz Galeazzi, que pilotava o avião. Além de Luiz, aeronave estava ocupada por sua esposa, três filhos, irmã, concunhado e sogra. Ainda não há uma lista completa de vítimas do acidente.

Outras 17 pessoas se feriram em terra após a queda do avião. Duas delas estão internadas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente, e cinco das vítimas já foram liberadas. Segundo o governador Eduardo Leite, do Rio Grand e do Sul, as duas vítimas em estado grave são mulheres na faixa dos 50 anos.