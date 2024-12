'Ainda estou tremendo', diz vereador que viu ponte desabar em Tocantins

O vereador Elias Junior (Republicanos), de Aguiarnópolis (TO), filmou o momento em que a Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira começou a cair, neste domingo (22). Ele foi ao local para denunciar a estrutura precária do equipamento.

O que aconteceu

A gravação, feita por um amigo, começa com o vereador mostrando uma rachadura na lateral da ponte. Enquanto ele fala sobre a estrutura, a ponte começa a desabar. "Olha Elias. Sai daí", grita o amigo.

No vídeo, é possível ver um trecho do começo da ponte, no lado de Aguiarnópolis, cedendo. Depois, o vereador e amigos se afastam do local e mostram o centro da ponte após o desabamento.

Elias disse ao UOL que ainda está tremendo após ter presenciado o incidente. "Se não tivesse esse meu amigo ali, talvez eu não estaria aqui conversando com você. Deus nos deu um livramento", refletiu.

O vereador, que estava sendo acolhido pela esposa e dois filhos após o ocorrido, afirma que a ponte é alvo de reclamações frequentemente. "Essa ponte tem mais de 60 anos e a gente sempre apontando essa estrutura precária. Fomos lá hoje para cobrar os órgãos competentes", conta.

Trecho de ponte desaba

Um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), desabou sobre o Rio Tocantins.

Pelo menos uma pessoa morreu, informou a Polícia Militar de TO. A vítima é uma mulher de 25 anos, que foi encontrada no rio já sem vida. Antes, a corporação havia divulgado duas mortes, mas a informação foi corrigida.

Um homem de 36 anos foi levado por pessoas que estavam no local a um hospital de Estreito (MA). Ele fraturou a perna.

No total, 11 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros de TO. A Polícia Militar acredita que ainda há cinco veículos submersos.