Pousada atingida por destroços de acidente corre risco de desabar

A pousada atingida por destroços do avião que caiu em Gramado corre o risco de desabar. A informação foi dada pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Maurício Ferro, em entrevista no local. Ele disse que não há previsão para o fim dos trabalhos no local.

O que aconteceu

Há rachadura do teto ao chão e a estrutura está comprometida. Todas as pessoas foram retiradas do local, tanto hóspedes quanto funcionários, segundo Torres.

Não há risco de explosão no local, segundo o comandante dos Bombeiros. Moradores do entorno foram retirados da região e estão sendo alocados em pousadas e hotéis.

Os trabalhos no local não têm previsão para acabar. Os bombeiros trabalham na remoção dos escombros e na parte do avião que não foi comprometida pela explosão. Os corpos ainda estão sendo identificados, segundo Torres.

Aeronave estava em posição vertical e todos os passageiros estariam de cinto de segurança. A informação também foi dada pelo comandante dos Bombeiros.

Como foi o acidente

Um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje (22) na cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha, e dez pessoas morreram. Ele tinha decolado de Canela (RS) e caiu no bairro Avenida Central, próximo à avenida das Hortênsias.

Dono de aeronave e nove familiares morreram com queda de avião, diz governador do RS. Eduardo Leite (PSDB) confirmou a morte do empresário Luiz Cláudio Galeazzi e de nove familiares dele, com a queda da aeronave em Gramado (RS).

Morreram esposa, três filhos, irmã, cunhado e sogra de Galeazzi. Havia ainda outras duas crianças no voo. As informações foram confirmadas pelo governador Eduardo Leite, em entrevista coletiva na tarde deste domingo.

A aeronave era pilotada pelo próprio Galeazzi, proprietário do avião. O governador do RS explicou que não havia uma lista com os nomes dos passageiros, por ser uma aeronave particular, mas foi possível ver quem entrou no avião analisando o vídeo do aeroporto de onde ele decolou.

Avião atingiu uma pousada da cidade turística e outros imóveis, e duas pessoas estão em estado grave. Leite declarou que pessoas que estavam no local (e não dentro do avião) foram socorridas, sendo que duas sofreram queimaduras mais graves. "Em princípio, os feridos estavam no café da pousada. Foram atingidos pelo foco de incêndio, outras por inalação da fumaça."

O governador evitou apresentar alguma explicação para o acidente. Ele disse que isso caberá à análise técnica dos órgãos competentes.

Outras 17 pessoas se feriram em terra após a queda do avião. Duas delas estão internadas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente, e cinco das vítimas já foram liberadas. Segundo o governador gaúcho, as duas vítimas em estado mais grave são mulheres na faixa de 50 anos.