'Bonita e confortável': calça jogger faz sucesso e está a partir de R$ 30

A calça estilo jogger é uma escolha para quem gosta de conforto, porque tem uma modelagem mais soltinha ao corpo. O caimento fica por conta do ajuste na cintura e acima dos tornozelos. E o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que tem feito sucesso na Shopee e está com 70% de desconto, saindo por a partir de R$ 29,90.

Confira adiante o que diz quem comprou o produto e os pontos de atenção.

O que o fabricante diz sobre essa calça

Disponível em diferentes cores (preto, branco, bege e azul) e tamanhos (P, M, G e GG);

Composição do tecido: 98% algodão e 2% elastano;

Dois bolsos dianteiros e um bolso traseiro;

Fechamento com elástico e cordão.

O que diz quem comprou essa calça

O produto alcançou uma nota média de 4,8 na Shopee — sendo cinco a nota máxima.

Acabamento simples, porém bom. Vamos ver durante o uso, principalmente se o elástico da barra resiste ao tempo, pois é bem justo na perna e passa apertado pelos pés. Vale o investimento, pois é bem bonita e com ótimo caimento. Tenho 1,74 m de altura, mas sou magro. Ficou bom na perna, coxa e cintura.

Pedro Avilez

Produto bem bonito e confortável. O tecido parece ser bem grosso, mas é mais fresco do que imaginei. A calça é bem soltinha, muito boa para andar e muito estilosa também. Tenho 1,84 m de altura e pedi tamanho 40/42. Ficou na medida. Ótimo produto.

Karlos Peron

Tecido leve, gostoso e confortável. Medida certa. Recomendo.

Alan

Ótima compra. Com certeza, comprarei novamente. Excelente custo-benefício e chegou bem antes da data prevista.

Paulo Marcos

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores dizem que a calça foi entregue com fios soltos e manchas. Ainda há relatos de pessoas que escolheram uma cor na hora da compra e receberam o produto com outra.

Pelo valor, vale a pena. Porém é uma calça com tecido simples. Vem com fios soltos, mas é boa. Comprei GG. Tenho 1,87 m de altura e peso 98 kg. Ficou na medida.

Anderson Machado

O produto é até bonzinho, mas creio que houve uma falta de atenção ou negligência no ato da separação, pois comprei o produto na cor bege e recebi na cor preta.

Arthur Menezes

Comprei na cor gelo e veio na cor cinza. A calça veio manchada em três lugares.

Gouveia

Calça de qualidade bem ruim. Esperava mais. Tecido fino e acabamento ruim. Dos bolsos, nem se fala. Como vou usar dentro de casa, serve. Não recomendo para quem quer uma calça de primeira para sair. Sem contar o monte de linha que vem junto.

Antonio Andrade

