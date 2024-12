Biden aprova US$571 mi em auxílio de defesa para Taiwan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordou na sexta-feira em dar 571,3 milhões de dólares em auxílio de defesa para Taiwan, informou a Casa Branca, enquanto o Departamento de Estado aprovou a potencial venda à ilha de um pacote de 265 milhões de dólares em equipamentos militares. Os EUA são obrigados por lei a conceder meios de defesa a Taiwan, ilha que é reivindicada pela China, mesmo com a ausência de laços diplomáticos formais entre Washington e Taipei. Taiwan, que é uma democracia, rejeita a soberania da China sobre o território. Os chineses, contudo, elevaram a pressão militar contra os taiuaneses, incluindo atividades militares diárias perto da ilha, além de duas diferentes rodadas de “jogos de guerra” neste ano. Taiwan ficou em alerta na semana passada, após o que foi considerado o maior destacamento de forças navais chinesas em três décadas ao redor da ilha, nos Mares da China Meridional e Oriental. Biden delegou ao secretário de Estado a autoridade de “direcionar o saque de até 571,3 milhões de dólares em artigos e serviços de defesa do Departamento de Defesa, e educação e treinamento militar, para ajudar Taiwan", disse a Casa Branca em um comunicado. O ministro da Defesa de Taiwan agradeceu aos EUA pela “firme garantia de segurança”, afirmando em comunicado que os dois lados continuarão trabalhando juntos em assuntos de segurança para garantir a paz no Estreito de Taiwan. O Pentágono afirmou que o Departamento de Estado também aprovou a potencial venda a Taiwan de 265 milhões de dólares em equipamentos de comando, controle, comunicações e modernização computacional. (Reportagem de Jasper Ward e Yimou Lee)