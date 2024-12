Olympikus Corre 4 é hype de corredor? Confira o teste e se vale a pena

Cinco meses depois de incluir a corrida na rotina de atividade física participei da minha primeira prova oficial - e sobrevivi: foi a Venus Women's Half Marathon, que uniu mulheres atletas de elite e amadoras no dia 1º de dezembro.

Escolhi o desafio de 5km e aproveitei para testar o tênis Corre 4, lançado pela Olympikus em setembro. Confesso que paguei a inscrição no "susto", incentivada por uma amiga, também corredora amadora.

Aguentar o percurso não foi fácil, mas acredito que o calçado ajudou muito a manter a estabilidade e a sensação de impulsionamento a cada passada. Terminei a prova com o sentimento de "eu consigo fazer tudo o que eu quiser depois disso".

O que gostei

Segurança ao correr e conforto. Só foi possível "amaciar" o tênis poucos dias antes da corrida de rua. Para o meu alívio, não tive problemas com dores e desconforto nos pés. O modelo tem uma malha bem fininha, respirável e veste bem. O fato de ter uma forma larga também faz com que ele não aperte o pé durante a atividade física.

O tênis tem ainda uma sola com borracha antiderrapante. Achei bem seguro, estável e confortável de usar durante a prova. Foram pontos bem positivos pensando no custo-benefício que ele entrega. E isso foi sentido da primeira pisada no chão, passando pela esteira, dias antes, até a experiência da corrida de 5km.

Teste do tênis Olympikus Corre 4 durante a Venus Women's Half Marathon Imagem: Arquivo pessoal

Cheguei a ficar com um certo receio de usar um tênis novo na prova por estar com dores chatas na canela, intensificadas três semanas antes (o que me fez reduzir treinos e procurar uma pessoa ortopedista pela suspeita de canelite). Mas tudo fluiu e não tive uma piora nesse sentido.

Amortecimento e performance. O Corre 4 não entra na categoria de supertênis, mas senti logo no primeiro uso um leve impulso ao pisar, caminhar e correr. Basicamente, você pisa e o tênis devolve essa energia do impacto impulsionando para cima. A ideia que esse processo permita que você corra mais rápido e/ou maiores distâncias.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Essa linha está mais leve do que a anterior Corre 3. A versão de número 40 pesa 219g (a minha foi a 36). A sensação do pé sendo amortecido nas passadas (na esteira e na rua) para mim foi outro ponto alto, principalmente por estar com dores provocadas pelos treinos.

O jornalista Cesar Candido dos Santos, que já corre há mais de 15 anos e também tem usado o Corre 4 nos últimos meses para seus treinos, não sentiu tanto esse impulsionamento. Ele atribui isso ao fato de já ter usado outros tênis com tecnologias que oferecem maior propulsão.

Contudo, pelo preço do Olympikus, Cesar considera que o modelo tem um excelente custo-benefício para corredores iniciantes e até para os mais experientes: "É um ótimo tênis para treinar curtas e médias distâncias."

Cadarço não desamarra. A estrutura não é mais lisa, como no Corre 3. Agora existe uma textura como se fossem pequenos dentes. Isso diminui o risco de que os cadarços desamarrarem ao longo dos treinos e provas.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Tênis para diferentes tipos de treino. Segundo a marca, ele pode ser usado para treinos leves, intensos, além de provas de maiores distâncias. Contudo, a empresa destaca que ele é ideal para o longão, treino de corrida envolvendo maiores distâncias, para ganhar resistência.

Pontos de atenção

Atenção com a lingueta na hora de colocar. Em todos os meus usos precisei ajustá-la bem, pois ela se dobrava na hora de calçar o tênis. É importante ficar de olho nisso para evitar o risco de atrito e machucados durante a corrida.

Amarração. O cadarço é ótimo e segurou firme durante os meus testes. Contudo, ao fazer a amarração utilizando os furos extras do tênis (próximos a região do tornozelo), para dar mais estabilidade durante a prova de corrida, sobrou muito pouco do cadarço para dar o laço e foi preciso apertar mais. Não me senti confortável com esse formato, pois meus pés ficaram apertados dessa maneira.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Pode não agradar quem gosta de um tênis com mais amortecimento, que absorva ainda mais o impacto. Assim como a sua geração anterior, o Corre 4 é um pouco mais duro comparado aos concorrentes "supermacios", destaca César.

Quem pode gostar?

Principalmente corredores iniciantes que não querem/não podem pagar mais do que R$ 500 num tênis de corrida. O Corre 4 segue a premissa de ser um opção mais acessível, versátil e com qualidade para treinos na rua, na esteira e também na grama.

Após testá-lo consegui entender que a sua fama não é à toa. Ele realmente entrega o que promete: estabilidade, segurança e um certo impulsionamento na hora de correr. E não custa um absurdo. Além disso, a Olympikus conseguiu manter o conforto e ainda deixar mais leve.

Abaixo você pode conferir os valores de outros modelos da linha Corre: