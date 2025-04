Dólar à vista fecha em baixa de 1,18%, a R$5,6290 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quinta-feira com forte baixa ante o real, superior a 1%, na menor cotação de 2025, acompanhando o recuo generalizado da moeda norte-americana no exterior, após as tarifas de importação anunciadas pelo governo Trump na véspera elevarem os temores de uma recessão nos EUA.

O dólar à vista fechou em baixa de 1,18%, aos R$5,6290 -- menor cotação de fechamento desde 16 de outubro do ano passado, quando encerrou em R$5,6226. No ano a divisa acumula queda de 8,90% ante o real.

Às 17h10 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 1,13%, aos R$5,6550.