Wall Street fecha em forte queda por temor de que tarifas de Trump desencadeiem recessão

Por David French

(Reuters) - Os índices de referência de Wall Street afundaram nesta quinta-feira, fechando o pregão com as maiores perdas diárias em anos, conforme as tarifas abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocaram temores de uma guerra comercial e de uma recessão econômica global.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 4,85%, para 5.395,92 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 5,99%, para 16.547,45 pontos. O Dow Jones cedeu 3,98%, para 40.542,71 pontos.