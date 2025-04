Chuvas colocam São Paulo em estado de atenção para alagamentos

As chuvas que caem nesta quinta-feira, 3, em São Paulo deixam toda a capital paulista em estado de atenção, conforme o monitoramento feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão vinculado à Prefeitura.

- Todas as regiões da cidade, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê, entraram na condição de risco às 15h40, conforme o centro.

Os temporais são resultado da aproximação de uma frente fria que atua sobre a Grande SP e que vem sendo alertada pela Defesa Civil do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta, um alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h em cidades da faixa leste de São Paulo, incluindo partes do Paraná.

Imagens do radar meteorológico do CGE indicam chuva moderada e forte nas zonas norte e oeste, principalmente nas subprefeituras de Pirituba/Jaraguá, Freguesia do Ó, Lapa, Butantã e Pinheiros. "Há potencial para alagamentos, rajadas de vento e deslizamentos de terra", alerta o centro, que diz que as chuvas podem se estender até o período da noite.

Previsão de queda de temperatura em SP

A previsão é de que o território paulista registre temperaturas frias, com chuvas volumosas, depois de semanas de altas temperaturas. Nesta sexta-feira, 4, a passagem de uma frente fria pelo litoral será seguida de um ar frio polar que deve promover a queda nos termômetros.

"Com a frente fria já atuando no litoral de São Paulo, o dia será marcado por chuvas de intensidade moderada a forte de forma generalizada e persistente", diz o CGE.

Os temporais elevam o potencial para possíveis transtornos, como alagamentos, queda de árvores, deslizamentos de terra em áreas de risco e transbordamentos de rios e córregos, tanto na capital como em cidades vizinhas da região metropolitana, diz o centro.

"As temperaturas variam entre mínima de 19°C e a máxima não deve superar os 26°C, com as taxas de umidade entre 75% e 95%", completou o órgão.